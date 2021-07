Ani náročný školní rok 2020/21 v době pandemie, zavřené školy, distanční výuka či online nahrávání nezabránilo mladým dokumentaristům z Jablonce a tří okolních obcí v zaznamenávání neobyčejných vyprávění pamětníků 20. století.

Díky žákovským a studentským reportážím zpracovaným v projektu se tak už nezapomene ani na deset jedinečných životních osudů zdejšího kraje. Stanou se tak součástí jedné z nejrozsáhlejších veřejně přístupných online pamětnických sbírek v Evropě s názvem Paměť národa.

Letos se do dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů zapojilo na deset týmů z jabloneckých škol a gymnázia, a nyní i nově ze tří dalších okolních obcí: z Rychnova u Jablonce, Janova n. N. a Pěnčína. V této době komplikovaných studijních i nahrávacích podmínek se projektu zúčastnilo celkem 38 dětí a 7 učitelů ze ZŠ Antonína Bratršovského, ZŠ Pivovarská, ZŠ Na Šumavě, ZŠ Janov, ZŠ Rychnov u Jablonce n/N, ZŠ Pěnčín a z Gymnázia Dr. Antona Randy.

"Podařilo se oslovit deset pamětníků z Jablonce, Liberce, Sněhova nebo Horního Maxova. Děti se jich vyptávaly na jejich vzpomínky na dětství, válku, dobu kolem odsunu německého obyvatelstva, poválečné pohraničí, na možnosti studia za dob komunismu, srpen 1968 nebo na sametovou revoluci a v mnoha případech i na současný společensko-politický vývoj," přiblížila mluvčí projektu Věra Tůmová. Úkolem dětí bylo nejen natočit rozhovor celoživotního vyprávění, ale následně nahrávku zpracovat a zpřístupnit publiku. V projektu vzniklo sedm rozhlasových reportáží a tři videoreportáže.

Školy se programu mohly zúčastnit díky podpoře města Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou a Pěnčín, libereckého Kraje a v neposlední řadě také díky našim sponzorům, kterými už tradičně jsou Nadace JABLOTRON a Česká mincovna.

Studenti a žáci zpovídali například známého fotografa a autora krásných publikací o Jizerských horách pana Sigfrieda Weisse, jenž má německé kořeny, ovšem odsun se mu naštěstí vyhnul, paní Margitu Hanischovou, taktéž německého původu, jejíž matka měla už připravené bedny, kdyby je někdo chtěl do odsunu nahnat, pana Františka Vízka, který místo svého učitelského postu za komunismu skončil v kamenolomu, ovšem po sametové revoluci byl rehabilitován a dostal se až do vrcholné politiky, či pana Petra Karmazína, který byl v den okupace sovětskými vojsky na náměstí v Liberci svědkem, jak tanky najely do podloubí.