Další díl seriálu setkávání vedení radnice s obyvateli jednotlivých částí města měl začít ve čtvrtek 15. dubna. Jenže vše je nakonec úplně jinak. „Kvůli technickým problémům spojeným s pandemií jsme se nakonec rozhodli pro jedno velké online setkání pro celé město, které proběhne ve čtvrtek 29. dubna od 17 hodin,“ uvedl moderátor Jan Štol z oddělení komunikace s veřejností jabloneckého magistrátu.

Radnice očekává velký zájem obyvatel, proto lze otázky už předem zaslat elektronickou poštou na adresu stol@mestojablonec.cz. „Lidé budou moci klást otázky ale i během přímého přenosu v chatu,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Jestliže minulý rok přibližně ve stejnou dobu musel magistrát setkání odvolat kvůli pandemii koronaviru Covid-19, letos naplánoval schůzky online. První se měla konat právě ve čtvrtek.

Setkání se mělo konat celkem sedmkrát. Ještě v roce 2019 akce proběhla pro sedm částí města vždy zvlášť. Trvala většinou hodinu, mnohdy se ale kvůli dotazům výrazně protáhla. Letos budou mít obyvatelé z celého města na diskuzi jen jednu hodinu.

„Na dotazy bude odpovídat primátor Jiří Čeřovský i všichni náměstci. Přenos bude trvat jednu hodinu a jeho záznam bude zveřejněný na webu města,“ popsal Štol. Pod videem bude také zápis z celého setkání. V něm se objeví také dotazy, které během hodiny politici nestačí zodpovědět, nebo bude nutné přesné informace ověřit v úřadu.

Setkání s veřejností jsou v Jablonci už tradiční záležitostí. Odehrávají se vždy na jaře v jednotlivých městských lokalitách. Jejich šňůru však přerušila pandemie koronaviru – připravená setkání byla odložena z loňského jara na podzim, ale i tehdy musela být ze stejného důvodu zrušena. „Občané z každé lokality měli loni možnost pokládat dotazy písemně. Ty pak byly spolu s odpověďmi zveřejněné na městském webu. Letos se setkání odehraje v online prostoru,“ přiblížil náměstek primátora Petr Roubíček.

Krátká hodinová diskuze po internetu mnohým nevoní. „Přijde mi to nesmyslné, možná až diletantské. Za hodinu přece nemohou probrat všechny připomínky k další budoucnosti města,“ zlobil se obyvatel části Mšeno Petr Pour.

Strategický plán

Vládní opatření proti šíření koronaviru zmrazila i zapojení obyvatel do přípravy strategického plánu města. Právě o něm měla být na setkáních velká debata. Magistrát místo toho zveřejnil na webových stránkách města dotazník, který zároveň vyšel i v bezplatném radničním periodiku. Někteří to kritizovali. „Místo pořádného zapojení veřejnosti tu je jen jeden dotazník v měsíčníku,“ poznamenal opoziční zastupitel Petr Klápště.

Návrh strategického plánu by měl být od zpracovatele předložen jabloneckým zastupitelům na konci května. Do konce června by měl být plán vypracován do podrobností, aby ho zastupitelé mohli schválit v říjnu tohoto roku.