Posun prací v gesci Eurovie se týká celé republiky. Důvodem je pandemie koronaviru. „V současné době nemáme k dispozici ochranné pomůcky pro naše pracovníky, kdy se na stavbách neustále potkávají desítky lidí, dodavatelů a různých subjektů a stavby se nacházejí ve veřejném volně přístupném prostoru,“ vysvětlila mluvčí společnosti Iveta Štočková.

Společnost sužují i další problémy. Část zaměstnanců je v karanténě, další jsou na Slovensku, část je doma s dětmi. Nezanedbatelný podíl je navíc v rizikové skupině nad 55 let. Další dva subjekty, které jsou se společností Eurovia ve sdružení, budou na rekonstrukci křižovatky Rádelský mlýn nadále pokračovat, a to pouze na silnici I/35 a za stávajícího dopravního omezení, které bude prodlouženo do 13. dubna.

Od pondělí 2. března je omezená doprava na rychlostní silnici I/35 mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi. Doprava pro každý směr vede v jednom jízdním pruhu.

Dobrou zprávou je, že na rychlostní silnici zůstane provoz zachován i po Velikonocích. To znamená, že hlavní objízdná trasa do Jablonce povede právě přes ni do Liberce a tudy přes Kunratice do Jablonce. Rozšíří se také stávající jízdní pás ve směru Praha – Liberec tak, aby na něm mohl být během stavby zachován provoz v uspořádání 2+1. „Tedy dva jízdní pruhy pro směr Praha – Liberec a jeden pruh pro směr Liberec – Praha,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

To je vítaná zpráva pro obce ležící na původně plánovaných objízdných trasách. Starostové předpokládají, že větší část dopravy do Jablonce povede přes Liberec a zpátky do Jablonce. „Původně jsme byli připraveni jednat o osazení semaforů na křižovatce v centru města. Myslím, že většina řidičů zvolí do Jablonce cestu přes Liberec, je nejrychlejší a nejpohodlnější. Semafory v takovém případě požadovat nebudeme,“ sdělil starosta Železného Brodu František Lufinka. Přesto bude objížďka přes Železný Brod a Pěnčín značena.

Už minulý týden zastavili zaměstnanci Eurovie práce na rekonstrukci silnice a dvou mostů přes Jizeru na dopravním průtahu Turnovem. „Po dobu odstávky budeme provádět kontrolu stavby a především provizorního dopravního značení. Zároveň povrch upravujeme vyfrézovaným asfaltem, aby terén byl co nejvíce sjízdný,“ sdělil Lukáš Kobosil, hlavní stavbyvedoucí společnosti Eurovia CS, závodu Liberec.

Rekonstrukce mostů a silnice na průtahu Turnovem měla být hotová do konce letních prázdnin. „V tuto chvíli není jisté, zda nebude muset být termín prodloužen,“ doplnila mluvčí turnovské radnice Zdenka Štrauchová.