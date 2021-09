V podvečer se všichni přesunuli do místa ubytování, kde program pokračoval v podobě přednášek, jejichž společným tématem bylo provádění záchranných prací s využitím vrtulníku, se kterými se mohou lezci při zásazích setkat.

Poté se lezci přemístili na nedalekou Krkavčí skálu. Tato část výcviku probíhala tak, jako by se jednalo o reálnou událost. Hasiči museli po obdržení dokumentace najít zadané místo události, vyhodnotit situaci, zraněnému lezci poskytnout neodkladnou předlékařskou pomoc, vystrojit cestu pro vytažení nosítek v extrémním terénu a absolvovat náročný transport osoby k místu předání do péče lékaři.

První den výcviku zahájili lezci na továrním komíně v Semilech, kde je po výstupu na ochoz čekala fixace zraněné osoby do speciálních nosítek a poté její transport na zem. Cílem této části výcviku bylo kromě zdokonalení se v manipulaci s nosítky ve značné výšce také porovnání různých technik výstupu na komín.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.