Se začátkem září se očkovací centrum přesunulo do jablonecké nemocnice. Vzhledem k jejím malým parkovacím kapacitám byla pro klienty očkovacího centra rezervovaná parkovací místa na helipadu v ulici 28. října. To již neplatí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.