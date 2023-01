Sauna v městském bazénu, který prošel v předchozích letech mnohamilionovými opravami, měla být zrekonstruována za zhruba tři miliony korun. Ty ale budou využity na úpravy ve sportovním areálu Střelnice, primárně pro potřeby jabloneckého fotbalového klubu.

Aby se část prostředků, konkrétně dva miliony korun, investovala právě do městského areálu Střelnice, osobně navrhl náměstek primátora Petr Roubíček. Peníze by měly jít na základy a inženýrské sítě zázemí, parkování a veřejné osvětlení k nové nafukovací hale s umělou trávou určenou primárně pro malé fotbalisty, atlety, baseballisty, školky, školy a další.

„Město tím podpořilo investici Fotbalová akademie Jablonec v městském areálu na jeho pozemcích, která celkově dosáhne v absolutních číslech výše 40 milionů korun, z čehož akademie investovala ze svého 9,5 milionu,“ popsal Roubíček.

Peníze z prodeje kotelen

Peníze na další rekonstrukce městského bazénu měly jít z prodeje plynových kotelen, které od města získala společnost Jablonecká energetická. Suma tehdy činila 12,2 milionů korun. Tyto peníze měly být kompletně překlopeny do rekonstrukce bazénu. „A to na výměnu vířivek a opravu sauny. V případě vířivek už běží výběrové řízení a na saunu existuje projektová dokumentace. Rekonstrukce sauny se však ruší. Myslím si, že pokud bude odsunuta, v příštích letech se výrazně prodraží,“ popsal opoziční zastupitel Milan Kouřil, který byl v minulém volebním období náměstek primátora.

Podobně se vyjádřil i další opoziční zastupitel za ANO 2011 David Mánek. „Brát peníze na rekonstrukci sauny a dávat je na Střelnici na parkování, je podle mě výrazně nevhodné a město by mohlo udělat investiční akce obě dvě,“ poznamenal.

Podle opozice jablonecká veřejnost saunu v bazénu využívá více než parkoviště ve sportovním areálu. To potvrdili i oslovení Jablonečané. „Chodím do sauny od té doby, co je otevřená. Teď nefunguje schlazovací bazének, návštěvníci se mohou jen osprchovat. To celou návštěvu sauny dost degraduje,“ popsal Jiří Peha.

Další sauny

V Jablonci nad Nisou ale fungují další sauny. Město vlastní další velkokapacitní saunu v ulici Za Hrází, další je pak v areálu Střelnice. „U sauny v bazénu stačila zatím dílčí oprava a na opravu za miliony korun nejsou v rozpočtu peníze,“ doplnil Roubíček.

Městský bazén v Jablonci procházel v uplynulých letech velkými rekonstrukcemi. První etapa proběhla v roce 2018 a týkala se zejména střechy a výměny topení. Celkové náklady se vyšplhaly na více než 43 milionů korun.

„Generální opravou prošla střecha, došlo k novému zasklení terasy a celkové výměně topného systému. Díky tomu se změnily tepelné vlastnosti celého objektu a velmi výrazně se zlepšil tepelný komfort, což jistě návštěvníci bazénu ocení,“ shrnul primátor města Miloš Vele.

Rekonstrukci hned na začátku zkomplikoval požár, který vznikl nešťastnou náhodou v prostorách střešní konstrukce při navařování lepenky, kdy se za bedněním vznítil letitý prach. Nikomu se naštěstí nic nestalo a díky rychlé reakci dělníků i personálu bazénu nedošlo k rozšíření ohně do dalších prostor.

Ve druhé etapě došlo ke kompletní výměně vzduchotechniky v celém bazénu.