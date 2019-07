Českým rájem opět profrčí s maximální rychlostí 40 kilometrů v hodině vlak s parní lokomotivou i s připojeným speciálním divadelním vagónem. Loutkové pohádky uvidíte ve čtyřech stanicích.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Parní lokomotiva 310.0134 nazývaná Kafemlejnek vyjede v sobotu 27. července z Turnova v 9 hodin do Rovenska pod Troskami po trase Turnov město, Sedmihorky, Hrubá Skála, Borek pod Troskami a Ktová. Lze přistoupit i kdekoliv po trase, jako do normálního osobního vlaku. Zpět se cestující vracejí v 10.30 s příjezdem do Turnova v 11.05 hodin.