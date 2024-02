Sjezd pašeráků patří mezi tradiční zimní akce v Rokytnici nad Jizerou. Pašeráci s pochodněmi v historických kostýmech a na dřevěných lyžích se tam sešli i letos spolu s několika stovkami diváků a neodradil je ani zoufalý nedostatek sněhu. Naopak, konal se historicky první výjezd lyžařů na Studenov vlekem bez sněhu.

Tradiční zimní akci nevzdali pašeráci ani letos, zvládli to bez sněhu. | Foto: Daniel Hůla

Akce plná historie a zábavy opět pozvala návštěvníky ve skiareálu Studenov do světa pašeráckých příběhů, dobového oblečení a dovedností na historických lyžích zvaných jasanky. Program museli výrazně přizpůsobit počasí, v Rokytnici už totiž prakticky není sníh.

“Letošní sezóna je teda ukrutně dlouhá, trvala snad celých pět týdnů,” řekl s notnou dávkou ironie do mikrofonu moderátor akce. “Pražáci asi něčím urazili Krakonoše, ten se naštval, a proto není na jejich jarní prázdniny sníh,” pobavil záhy publikum. Sněhu bylo podle jeho slov jako jindy v dubnu.

Vařím také podle tradičních receptur z Krkonoš, říká šéfkuchař z Harrachova

Dřív se o pašeráckém "vejkendu” v Rokytnici konal jarmark a po slavnostním pátečním zahájení následoval i sobotní program na lyžích. Kromě samotného pátečního večera se ale letos nic dalšího konat nemohlo právě kvůli počasí. Organizátoři zrušili i jarmark.

Diváci se sešli v pátek kolem páté hodiny odpoledne pod sjezdovkou ve Studenově, mohli si dát svařák, bramborák nebo něco ostřejšího a děti poslat na chůdy v lyžařských botách nebo jiné soutěže. O chvíli později už se ozval moderátor a program začal exhibicí asi dvacítky pašeráků, předvedli rozcvičku na lyžích a konala se i malá módní přehlídka dámského dobového oblečení Jilemského spolku paní a dívek. Moderátoři bavili diváky zajímavostmi z historie lyžování a mluvili o tradici pašeráků, kteří přes kopce dováželi navzdory zákazům nejrůznější suroviny, třeba cukerín, tabák, silonky nebo vodku.

Hasiči se pochlubili novou technikou, představili seskokovou matraci i polygon

Na sjezdovce zůstal malý proužek sněhu, který bylo potřeba upravit, rolba už tam vjet nemohla, jak ho bylo málo. “Tak děti a teď si předvedeme tradiční úpravu sjezdovky šlapáním,” smál se do mikrofonu moderátor. Pašeráci na lyžích si museli sníh vlastníma nohama udusat, aby se vůbec mohla konat další část programu.

V minulých letech pašeráci po zahájení programu vyjeli vlekem na kopec, kde se potkali s dalšími nadšenci, zapálili louče a sjížděli s nimi sjezdovku až k malému skokanskému můstku a tam začala lyžařská exhibice. Letos to bylo ale trochu komplikovanější. “Přeorientováváme se na globální klimatickou změnu, která se letos naplno ohlásila. Musíme se naučit jezdit na vleku bez sněhu,” pousmál se trochu smutně moderátor. A opravdu, vlek se rozjel, pašeráci hodili lyže na záda, chytli se kotvy a sjezdovku vyběhli až do poloviny.

Spolek pokřtil knihu věnovanou významnému sochaři z Jablonce v přehradě

Odtamtud pak sbíhali se zapálenými loučemi a udělali krásnou ohňovou show na kopci. Dole si nazuli lyže a začala hlavní zábava, na tom malém kousku sněhu se skokanským můstkem uprostřed udělali kopec zábavy. “Sakra, vůbec to nejede,” snažil se jeden z prvních aspoň trochu rozjet ke skoku. Mokré zbytky umělého sněhu pašerákům zrovna nepomohly. I tak se ale všichni královsky bavili. Diváci hlavně divokými pády pašeráků, které následovaly jejich velkolepé skokanské kreace na můstku. Na konci už byl na můstku v podstatě jenom koberec a dole pod ním břečka.

“V Krkonoších se lyžuje přes sto let a teď to možná končí,” zaznělo posmutněle do mikrofonu. Letos ale diváci odcházeli ještě nadšení a vesele naladění díky nezdolným pašerákům z Rokytnice.

Mohlo by vás zajímat: Tradice hasne. Skleněné figurky z Železného Brodu nemá kdo vyrábět