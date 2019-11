Až se chce parafrázovat zlidovělou píseň: měsíce stál, stát bude dál. Porucha páternosteru v jablonecké radnici je horší, než se původně zdálo. Jeho oprava bude městskou kasu stát přes sedm milionů korun.

Stroj se zastavil už 20. srpna a zprvu to vypadalo na menší problém. „Děláme maximum, aby byl co nejdříve v provozu a mohl opět usnadňovat pohyb mezi patry zaměstnancům a návštěvníkům jablonecké radnice,“ ohlásili tehdy úředníci z radnice.

Havárie se ihned stala na sociálních sítích terčem vtipů. A to v návaznosti na předchozí situace, kdy tehdejší primátor Jablonce Milan Kroupa z pozice jednatele společnosti Grepa Networks demonstrativně vypnul městský kamerový systém a poté se rozpadla bývalá koalice. Po sítích šly hlášky jako „Ty vypnul primátor“ nebo „Koalice to vypnula před pádem“. Po důkladné kontrole je nyní jasné, že oběžný výtah se jen tak nerozjede a potřebuje nákladnou opravu.

Výtah už dlouho přesluhoval a posledních pět let se město snažilo připravit generální rekonstrukci páternosteru a její zařazení do rozpočtu. Pochází ze sedmdesátých let minulého století, kdy vystřídal původní zařízení, které vzniklo při stavbě radnice ve třicátých letech. Životnost druhého stroje byla v době montáže odhadována na maximálně čtvrt století.

Oběžný výtah dokonce z útrob radnice na nějakou dobu zcela zmizí. Odborná firma totiž musí sundat kabiny a vymontovat celý mechanismus včetně motoru. Délka opravy se odhaduje na šest až osm měsíců.

Spadnout podle vedení magistrátu výtah nemohl. Zařízení procházelo revizemi, které se kvůli nemožnosti pádu zaměřovaly jen na funkčnost bezpečnostních prvků.

„Ty se v minulosti vždy podařilo udržet v požadovaných standardech. I díky tomu se provoz dařil zajistit poměrně dlouhou dobu,“ vysvětlil tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček.

Havárii způsobil systém nazývaný růženec, který tvoří řetězy, jež jsou propojeny celým mechanismem a s ozubenými koly tvoří pohybový aparát. Tyto prvky, které uvádí páternoster do chodu, jsou dožilé, vytahané a musí se vyměnit.

Zařízení přitom musí být vyrobeno na míru. I proto bude oprava trvat déle a bude tak drahá. V současné době se připravují podklady na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Teprve poté budou díly zadány do výroby a následně namontovány a páternoster spuštěn.

Senioři či osoby s omezenou možností pohybu mohou využít výtahu, jenž je umístěn v zadní části radnice.

Páternoster v jablonecké radnici patří neodmyslitelně ke koloritu města. Jezdí s ním i návštěvníci věže radnice, která bývá přes letní měsíce otevřená pro veřejnost. Někteří mají na jeho dlouholetý provoz zážitky na celý život. „Jako děcka jsme se tam chodili vozit, vrátný nás pak honil po celé radnici,“ zavzpomínal Jiří Skřivánek z Jablonce.

V České republice je nyní 43 funkčních páternosterů, z toho 23 jich je v Praze. Pouhé dva jsou v Libereckém kraji – jeden je v jablonecké radnici, druhý v budově krajského úřadu v Liberci.