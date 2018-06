Patřila turistům i nacistům. Prezidentská chata oslaví 90 let

Jizerské hory – Oslava jubilea chaty v Bedřichově proběhne tuto neděli. Lidé na ni mohou dorazit v dobovém oblečení.

Prezidentská chata v Jizerských horách.Foto: HZS LK

Psal se 24. červen 1928, když se pod hřebenem Královky pokládal základní kámen ke stavbě, která se do místopisu Jizerských hor vžila pod názvem Prezidentská. Už tuto neděli si událost starou 90 let připomenou přátelé i příznivci chaty i starých časů.

„Chceme si připomenout významné výročí slavností na louce před chatou,“ zve za organizátory slavnosti Milena Lánská. Podle ní nepůjde o žádnou organizovanou zábavu, ale lidé se tu mohou setkat s historickými cyklisty nebo fanynkami Stanislava Gutha-Jarkovského.

Návštěvníci si ale třeba vyslechnou i dobový záznam rozhovoru u základu stavby. „Oceníme, pokud lidé dorazí v dobovém oblečení,“ dodává Lánská.

Z HISTORIE

Prezidentská chata byla postavena v roce 1928 členy česko-německého turistického spolku Přátelé přírody. Odpracovali na ní stovky hodin a chata se otevřela za neuvěřitelných šest měsíců. „V původní podobě přežila období nacismu i znárodnění, utajení před veřejností až po svůj dnešní status,“ vysvětluje Lánská.

Současný název si nese z doby, kdy od roku 1956 patřila Kanceláři prezidenta republiky. Z představitelů bývalého Československa ji ale navštívil pouze jediný Ludvík Svoboda. „Údajně existuje i fotografie Ludvíka Svobody na běžkách,“ přiznává Lánská.

Hrad chatu využíval pro rekreaci svých zaměstnanců a pro veřejnost byla nepřístupná, dokonce nebyla vyznačena ani na turistických mapách a příjezdová cesta k ní byla zavřená na závoru. V roce 1991 se do chaty opět mohli vrátit turisté, ale stále ještě patřila státu.

POHNUTÝ OSUD

Noví nájemci, manželé Šmausovi z Bedřichova, neměli ale na růžích ustláno. „Nájemní smlouvy s námi uzavírali vždy jen na jeden rok. V roce 2011 se stát rozhodl chatu prodat zájemci s nejvyšší nabídkou, bez ohledu na její budoucí využití. Po dvaceti letech působení na Prezidentské chatě jsme ji museli během jednoho měsíce vyklidit, personál propustit a vybavení rozprodat,“ popisují provozovatelé.

Nový majitel chatu zavřel. Přesto se zanedlouho blýsklo na lepší časy. Objekt od nového majitele totiž koupili manželé Dědkovi z Jablonce nad Nisou. „Dozvěděl jsem se to, až když se zavíralo a personál byl propuštěn. Když si nový majitel objekt pořádně prohlédl, zjistil, že to pro něj asi nebyla pravá volba. Byl jsem ochotný mu zaplatit o něco víc, a tak to rád prodal,“ popsal tehdy transakci Dalibor Dědek. Známého podnikatele i filantropa k tomu vedla snaha, aby se chata znovu nedostala do soukromých rukou, ale zůstala otevřená pro obyčejné turisty. A před-ně, aby se zachovala její historická tvář.

SCHODY STÁLE VRŽOU

Povedlo se. „Po dvaceti letech provozu jsem měl jasnou představu o tom, co by chata potřebovala,“ říká Petr Šmaus, který rekonstrukci řídil. Jak říká, jeho hlavní myšlenkou bylo zachovat co nejvíce z původního rázu, a přitom nabídnout současný komfort. Schody proto stále vržou a dřevěné stěny jsou stále křivé. Turisté tu ale najdou veškeré pohodlí. A minulost dnes už připomínají jen sáňky či párek historických lyží ve vstupu do chaty.

Oslava začne ve 13 hodin, v případě nepříznivého počasí se přesouvá dovnitř. Pro turisty bude ale po celý den běžně otevřena.