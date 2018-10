Paukrtová: Hlavním úkolem Senátu jsou kvalitní a vymahatelné zákony

Liberecký kraj /ROZHOVOR/ - Začíná druhé kolo senátních voleb, které je tradičně spojováno s nižší účastí i diskuzemi o tom, k čemu vlastně Senát potřebujeme.

Soňa Paukrtová byla v letech 2000 až 2012 nezávislá senátorka za obvod č. 35 – Jablonec nad Nisou, kde zvítězila nad protikandidátem Jiřím Čeřovským. V letech 1990 až 2014 byla zastupitelkou Jablonce, zástupkyní starosty a později náměstkyní primátora.Foto: Deník/Jana Švecová

Co je hlavní funkcí horní komory Parlamentu ČR a proč je důležitá? „Senát je především pojistka ústavy. Bez něj nelze prosadit žádnou ústavní změnu,“ říká bývalá senátorka za Jablonecko a Semilsko Soňa Paukrtová. „Myslím, že je důležitý zvláště dnes, kdy se na české politické scéně zachází s ústavou a jejím výkladem ne příliš uctivě,“ dodává.

Že je Senát pojistka demokracie, se uvádí poměrně často, můžete to ale konkretizovat na nějakém příkladu? V čem tkví?

Například v článku 9 naší ústavy je zakotveno, že ústavu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem Senátu a že je nepřípustné měnit podstatné náležitosti demokratického právního státu. Kdyby například chtěl někdo nastolit autokratický režim, bylo by to v rozporu s ústavou. Ve složení, v jakém nyní Senát je, by byla určitě podána žaloba k Ústavnímu soudu, který by mohl takovým snahám zabránit. Ale pokud by se složení Senátu zásadně změnilo, mohla by být ústava v tomto zásadním článku změněna.



Diskutovalo se v Senátu někdy o změnách současné ústavy?

Ústava platí 25 let, a tak se diskutovalo o jejích dílčích změnách. Na druhou stranu je ústava tak, jak dnes platí, vyvážený dokument, kde je při změnách potřeba vždy domýšlet důsledky. Jediná zásadní změna, která proběhla, bylo zavedení přímé volby prezidenta republiky. Přiznám se, že jsem s tím měla velký problém, nehlasovala jsem pro ni, ale v té době šlo o velkou společenskou objednávku, takže přímá volba prošla.

V čem je podle vás přímá volba špatná?

Náš ústavní systém byl založen na tom, že přímo voleni jsou poslanci a senátoři. Nikoliv prezident. Pokud je přímo volen i on, pak má mnohem silnější mandát, než mu podle ústavy náleží. Role prezidenta byla koncipována tak, aby jednal ve spolupráci s parlamentem. Přímá volba dává možnost vzniku dalšího mocenského centra mimo parlament a vládu a to nepřispívá hladkému fungování státu.



Týkají se ústavní změny také případných návrhů na jednokolové volby, jak o tom mluvil po volbách premiér Babiš? Tedy, že by se konaly volby souběžně do Senátu i Sněmovny?

Ano, týkají. Podle článku 20 pak další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb i rozsah soudního přezkumu stanoví volební zákon.



Jinými slovy, kdyby chtěl někdo sjednotit termíny voleb, musel by mít nejprve v ústavní většinu?

Ano.



Myslíte, že je důležité, aby mezi zákonodárci byly ženy?

Myslím, že ano.



Proč?

Protože vnášejí jiný úhel pohledu. Spíš se snaží o dohodu, mají jiné životní zkušenosti. Ale podstatné je, jací muži a jaké ženy mezi zákonodárci jsou.



V komunální politice jsou ženy respektovány, a pokud se jejich názor zpochybňuje, tak spíš proto, za jaký klub jsou zvoleny, než kvůli nim samotným. Je tomu tak i v Senátu?

Pokud dobře pracujete, hodně toho nastudujete, abyste o daném problému věděla co nejvíc, nemáte jako žena problém.

Proč se tedy podle vás ženy do politiky stále nehrnou? Za volební obvod Semilsko a Jablonecko byly jen dvě kandidátky.

To zase není tak špatné… Víte, ve společnosti není politika příliš respektovaný obor činnosti a pak absolvovat celostátní a především senátní volby není jednoduchá věc a může to být i docela tvrdá životní zkušenost. Navíc politika, alespoň z mého pohledu, je hlavně služba veřejnosti a přijmout takovou odpovědnost je náročné. Když ale máte dobré zázemí rodiny, zvládnout se to dá.



Podle kterých kritérií by měli lidé vybírat kandidáty?

Podstatné je, čeho chce ten určitý zákonodárce ve své činnosti dosáhnout a jaké má názory. Velmi dobrou průpravou je také zkušenost z komunální politiky. Při schvalování v Senátu nejde jen o hlasování. Musíte každý návrh řádně prostudovat, uvědomit si, jaký může mít širší dopad, za to jsou politici placenia práce v zastupitelstvu vás na to připraví.



Ale to není příliš běžné?

Myslíte prostudovat návrh zákona a uvědomit si jeho dopady? Tak to úplně běžné není.



Podle čeho budete v senátních volbách vybírat vy?

Podle toho, jaký má kandidát vztah k ústavě a jak by asi hlasoval, kdyby se jednalo o vyhlášení referenda o našem vystoupení z EU.



Takže základní kritéria pro senátní volby je zjistit si, k čemu Senát a senátoři jsou a jestli splňují požadavky, které já jako občan na Senát mám?

Ano. Já jsem ta svá kriteria již řekla. Ale voliči mohou mít kriteria jiná a většinou žádají, aby zvolený senátor pomáhal svému regionu i lidem v něm, ale základní poslání senátora je ochrana ústavy a schvalování kvalitních zákonů.

Ale kandidáti právě pomoc regionu ve svém volební programu či heslech mívají…

Také jsem se ve své senátní funkci v snažila pomáhat lidem v regionu. Dokonce se mi to i povedlo, například, když jsem podala návrh, aby se Jablonec stal statutárním městem. Podstatné však je, aby Česká republika byla i nadále demokratickým právním státem a měla kvalitní a vymahatelné zákony. To je hlavní úloha Senátu.



Proč lidé tak rádi slyší na populistická hesla?

Jsou líbivá a jednoduchá. Ale podle mých zkušeností jednoduchá řešení buď neexistují, nebo nejsou řešením nejlepším. Občané se někdy cítí obtěžováni složitostí problému, a protože navíc nevěří zákonodárcům, které si sami zvolili, vzniká situace, která nahrává populistům a populistickým řešením. Příkladem je třeba brexit.