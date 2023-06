V úterý 27. června nečekaně zemřel ředitel jabloneckého Městského divadla Pavel Žur. Deník se rozhodl připomenout tuto mimořádnou osobnost rozhovorem, který s ním vedl před pěti lety. Pavel Žur v něm hovořil o svém osobním i profesním životě, o svých úspěších i lásce k divadlu.

Jak se člověk stane ředitelem divadla?

Než jsem se tehdy vůbec rozhodl přihlásit se do konkurzu, vyzkoušel jsem si, co obnáší organizace kulturní akce silně nadregionálního charakteru. Zrealizovali jsme velký projekt s Petrem Dvorským na Horním náměstí v Jablonci. Sehnali jsme finance, ale zároveň jsme domluvili umělce i to, co se bude zpívat. Pak už jsem se troufl přihlásit na konkurz na ředitele divadla.

Ředitel, to je ale i manažerská funkce…

Mým původním povoláním je učitel. A učitel je svým způsobem takový malý manažer. Základem dobrého managementu, ať v kulturní nebo výrobní sféře, je dobrý kolektiv, na který se můžete spolehnout. A to se mi tady, myslím, povedlo.

Každé divadlo má své specifikum. Jaké je to v Jablonci?

My tady nemáme stálý divadelní soubor, takže odpadá vedení uměleckých souborů. Pracuje se tady spíše s lidmi, kteří vytvářejí servis a zázemí pro umělce, kteří k nám zajíždějí. Moje vize na začátku ředitelování byla, aby tu vznikl něco jako rodinný kruh. Člověk tráví v práci spoustu času a trávit ho v ní s lidmi, kteří vám energeticky nesedí, to přináší i různé nemoci. Musím říct, že dnes máme v divadle velice kvalitní tým lidí, se kterými si sedíme jak lidsky, tak profesně.

Dokáže vás v divadle ještě něco překvapit?

Už tolik ne, ale musíme dávat pozor, co sem přivezeme za představení. Je zajímavé, že skvěle přijaté a navštívené představení třeba v Jihlavě přitáhne v Jablonci třeba jen třetinový zájem. Každý region má svá specifika a to, co osloví lidi na Moravě, nemusí oslovit lidi u nás. Ano, někdy jsem překvapen návštěvností. Ať v dobrém, tak v tom horším.

Do jabloneckého divadla zajíždějí spousty umělců, které drtivá většina lidí zná jen z televizních obrazovek. Máte s některými nadstandardní, nebo dokonce přátelské vztahy?

Určitě. S řadou lidí jsem si vytvořil kamarádský vztah. Blízko mám k herečkám Simoně Stašové či Elišce Balcerové, ze zpěváků se přátelím s Bohušem Matušem, Dashou, Janem Smigmatorem, Lucií Bílou.

Rok jste řediteloval i Městské divadlo Kutná Hora. Jak jste zvládal dvě scény, relativně daleko od sebe?

Řídit dvě takové instituce je opravdu náročné a nelze to realizovat dlouhodobě. Poctivě to jde dělat půl roku až rok. Naštěstí, jak jsem řekl, máme v Jablonci velmi dobrý tým, díky čemuž jsem mohl nastavit pravidla, která by měla fungovat v příspěvkové organizaci. Vynikající byla i podpora kutnohorské radnice.

Jste zakladatelem a vedoucím dětského sboru Vrabčáci, který působí při Základní škole Mozartova. Jak jste se dostal ke sbormistrovství?

Moji rodiče byli učitelé hudby na základní umělecké škole a i díky tomu mě vedení školy pověřilo, abych vyučoval sborový zpěv. Nikdy jsem nečekal, že budu sbormistr! Vždyť já ke zpěvu zase tak netíhl, zajímal mě spíš sport! Ale díky Vrabčákům jsem se dostal ke kultuře a vlastně i to mě předurčilo k tomu, abych se vydal do uměleckého světa. Kdyby nepřišli Vrabčáci, kdoví, zřejmě bych nebyl ani ředitelem divadla.

Každý rok vystupují Vrabčáci se známými umělci, konkrétně třeba s Lucií Bílou. Jak jste vybudoval takový vztah?

Ještě před tím, než jsem se stal ředitelem divadla, jsem musel coby sbormistr hledat kontakty. S Lucií Bílou jsme se potkali poprvé na Miss ČR v roce 1996, kdy jablonecká Lucka Šolcová soutěžila ve finále a do volné soutěže si zvolila zpívání s dětským sborem. V zákulisí jsme oslovili Lucii Bílou, jestli by si s námi nezazpívala. Byla to troufalost, na druhou stranu jsem si chtěl tyhle věci vyzkoušet. A většinou mi tihle lidé řekli jo, tak do toho jdeme.

Lucie Bílá má na Maloskalsku chalupu, hrálo i to svou roli?

V počátcích naší spolupráce jsem to nevěděl, ale postupem času určitě sehrál v naší další spolupráci fakt, že má k našemu kraji velice pozitivní vztah. Ten pak utvrdily velice spontánně pořádané společné koncerty na pomoc postiženým katastrofickou povodní v roce 1997. Od té doby realizujeme jednou za rok dva společný projekt završený krásnými koncerty.

S Vrabčáky jste také viděl kus světa, třeba Mexiko nebo USA. Fungovaly tam obdobné soubory jinak?

Fakt je ten, že každý člověk, který vyjede daleko za hranice, sbírá životní zkušenosti. V Mexiku jsme byli pětkrát, jednou na velkém měsíčním turné v USA. Viděli jsme, jak se tam žije obyčejným lidem, protože jsme spali v rodinách. Profesně jsem se přiučil, jakým stylem se dělá PR, jakým stylem se získávají spolupráce, jak se tvoří dramaturgie.

V čem je jiná organizace sboru v Americe a u nás?

Česká republika má sborovou činnost velmi dobrou. Vycházíme z evropského kulturního dění. Spojené státy se vydávají trošku jiným směrem, ale ta kvalita je srovnatelná, někde vyšší, někde nižší. U nás převládá ještě takový ten styl respektu k autoritě a pravidlům, v USA jsou vztahy hodně liberální. V Mexiku jsme obdivovali tamní kulturu, tak vzdálenou tomu, co známe.

Městské divadlo je hlavním organizátorem festivalu Město plné tónů. Jak je složité dát vše dohromady? Vždyť to je činohra, opera, country, filmy.

Je to vlastně program na pět měsíců, a jak já říkám, musí být pro všechny – od kojence po důchodce. A je to náročné na přípravu. Největší zátěž nese divadlo. Jde o 56 programů, z toho dvacet je v režii divadla. Vstupuje ale i Základní umělecká škola, Eurocentrum, Jablonecké informační a kulturní centrum a v neposlední řadě i jablonecká kina, protože jsem cítil, že tu „živou“ kulturu by měl doplnit i film. Myslím, že se zvolila dobrá dramaturgie k tomu, aby se představily všechny kulturní organizace, které se na festivalu podílejí.

