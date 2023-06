/FOTO, VIDEO/ Skandovaný potlesk trvající několik minut doprovodil dlouholetého ředitele Městského divadla Jablonec nad Nisou Pavla Žura na poslední cestu. Plný sál divadla mu vzdal hold na poslední cestě.

Katafalk s rakví byl na osvíceném pódiu divadla vystaven již v devět hodin ráno, o hodinu později se Zdroj: Deník/Jan Sedlákotevřely dveře divadla pro veřejnost. Lidé kladli věnce a kytice kolem rakve. Jedním z prvních kondolujících byl velký milovník klasického umění a hudby zvláště Jindřich Ťukal. „Byl vzorem, jak se v umění má nabízet různorodost i kvalita nabízených programů divákům a to místním i dojíždějícím přespolním. Rád jsem do divadla chodil, jsem abonent. Pavel Žur nám bude moc chybět,“ povzdechl si senior.

Lidé mohli klást květiny po skoro dvě hodiny, v pravé poledne pak začal smuteční obřad a poslední rozloučení. Tuto část zahájil Dětský pěvecký sbor Vrabčáci, jehož byl Pavel Žur léta sbormistrem. Se sborem nasbíral mnohá ocenění jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Nejprve vystoupily současné děti s písničkou z oblíbené pohádky Tajemství staré bambitky. Na dětech bylo znát pohnutí, jeden z malých chlapců v popředí sboru nedokázal během písně udržet slzy. Poté zapěli dnes již dospělí svěřenci Pavla Žura.

Pavel Žur byl nejen ředitel divadla a sbormistr, ale také dlouholetý komunální politik. Mnoho let byl jabloneckým zastupitelem a to i toto volební období. Několik let byl i jabloneckým radním, jedno volební období i krajským zastupitelem. Ucházel se i křeslo senátora. Není divu, že na smuteční obřad dorazili nejen nejvyšší zastupitelé města, ale i členové jablonecké opozice, v jejímž středu Pavel Žur působil coby lídr místního sdružení Pro Jablonec.

„Pavel byl nezaměnitelná osobnost, člověk, který vzbuzoval emoce a nebyl k nikomu lhostejný,“ přiblížila náměstkyně primátora Jana Hamplová.

Ta připomněla i profesní a politickou kariéru Pavla Žura. Coby pedagog na Základní škole Mozartova před více než třiceti lety založil sbor Vrabčáci. V roce 1999 se stal ředitelem Městského divadla v Jablonci a byl jím až do svého skonu v úterý 27. června. „Za to skoro čtvrtstoletí vytvořil z jabloneckého divadla doslova vzor pro všechna ostatní divadla na menších městech,“ dodala Hamplová. Se sborem vystupoval i se stálicemi české popové hudby. Vrcholem bylo vystupování s Lucií Bílou.

Jablonecké divadlo často navštěvuje swingový zpěvák Jan Smigmator. Ten daroval na památku Pavla Žura jednu ze svých skladeb. „Divadlem žil, on sám byl tím divadlem. Ode dneška nebudu jezdit koncertovat do Jablonce nad Nisou do Městského divadla, ale do divadla Pavla Žura. Jeho duchem tohle divadlo žije a žít bude i nadále,“ sdělil Smigmator. Zároveň znovu připomenul, že zesnulý byl jeho blízkým přítelem, možná největším z umělecké branže. „Všichni jsme jezdili do jabloneckého divadla jako domů,“ dodal zpěvák.

S Pavlem Žurem se rozloučili i zaměstnanci jabloneckého kulturního svatostánku. „Uděláme všechno proto, abychom udrželi laťku nastavenou panem ředitelem,“ slíbila za celý ansámbl dramaturgyně Radka Slížová. Připomněla, že jablonecké divadlo hostilo nejen špičkové činoherní soubory, balet či operu, ale i mnohé žánry populární hudby.

V divadle hostoval v minulosti třeba popový zpěvák Petr Bende, David Deyl nebo skupina Kryštof. „Průměrná návštěvnost se nám v posledních letech ustálila na čtyř stech divácích na každé představení. Takové návštěvy mohly jabloneckému divadlu závidět i mnohé pražské scény. Díky tomu, že Pavel uměl s umělci hovořit a jednat, k nám přijížděli opravdu špičkoví herci a zpěváci,“ doplnila Slížová.

Při rozloučení dále zazpívala i zpěvačka Magda Malá nebo sopranistka mezinárodního věhlasu Tereza Mátlová. Kondolenci zaslal i předseda Unie českých pěveckých sborů Jaroslav Vávra, který přečetla moderátorka a zpěvačka Leona Gyöngyösi.

Do divadla na veřejnou pietní akci dorazila řada osobností nejen jablonecké kulturní, společenské i politické smetánky. Mezi kondolujícími nechyběl třeba zpěvák David Deyl, primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele nebo krajský radní a bývalý primátor města Jiří Čeřovský.

Pavel Žur zemřel nečekaně v úterý 27. června ve věku pouhých 57 let na zástavu srdce. „Za jeho dlouholetou a obětavou práci pro město i společnost mu děkujeme,“ kondoloval jablonecký primátor Miloš Vele. „Je to nečekaná a smutná zpráva. S panem ředitelem jsme se znali a spolupracovali, čtyři roky byl krajským zastupitelem. Pro kulturní život nejen v Jablonci vykonal mnoho dobrého. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým," reagoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Ředitel místního divadla, sbormistr, producent a regionální politik se narodil 5. května 1966 v Jablonci nad Nisou. Vystudoval jablonecké gymnázium a poté učitelství prvního stupně a hudební výchovu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1990 působil jako učitel a sbormistr úspěšného dětského pěveckého sboru Vrabčáci.

Od roku 1999 řídil jablonecké divadlo. V roce 2011 se stal zároveň ředitelem Městského Tylova divadla v Kutné Hoře. Kvůli souběhu funkcí byl však 27. června 2012 z kutnohorského divadla odvolán, jablonecké řídil dál až do své smrti.

Pavel Žur se velmi zasloužil o kulturní dění v Jablonci nad Nisou, byl producentem řady pěveckých a hudebním projektů. Mezi nejznámější patří regionální soutěž zpěváků, kterou pořádali v Jablonci od roku 2010, Hvězdy pod Ještědem. Další je Jablonecký hudební festival nebo Město plné tónů. Spolupracoval s řadou českých předních umělců, které do Jablonce zval. V místním divadle tak lidé mohli slyšet Lucii Bílou, Davida Deyla, Jana Smigmatora, Bohuše Matuše nebo Evu Urbanovou. Byl také členem zastupitelstva města Jablonec nad Nisou za hnutí Pro Jablonec.