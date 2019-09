Hlavním oříškem bude pro architekty vzhled Slunečních lázní, komplexu, který na břehu přehrady vyrostl v roce 1927 a od té doby prošel pouze dílčími obměnami.

Znamená to, že velkolepý projekt takzvaného Slunečního pavilonu, který před lety pro Jablonec vytvořil známý architekt Petr Stolín, spadl pod stůl. Pravdou je, že projekt působil doslova jako bomba. „Půlka lidí návrh pana Stolína nenávidí, druhá polovina by ho na přehradě chtěla,“ poznamenal náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík.

Architekt Petr Stolín je z rozhodnutí města velice rozladěn a odmítá do budoucna jakoukoli spolupráci s Jabloncem. „Chtěli mě dokonce do poroty na tuhle novou soutěž, ale odmítl jsem. Neplánuji se ani do soutěže přihlásit,“ upřesnil Stolín.

Vyhlášení architektonické soutěže je prvním velkým úkolem pro městského architekta Davida Pavlištu. V minulých letech byla vypracována řada dokumentů, které se k tématu okolí přehrady vyjadřují. Některé návrhy zestárly a ztratily platnost, některé jsou stále aktuální.

„Po svém nástupu na pozici městského architekta jsem od města dostal úkol na provedení inventarizace dříve zpracovaných návrhů. Součástí tohoto úkolu byla i analýza současného stavu,“ vysvětlil městský architekt David Pavlišta.

Aktuální podněty architekt získával také od jabloneckých občanů, a to v rámci plánovaných veřejných setkání, která probíhala do června tohoto roku.

„Relevantní podněty, které vzešly z jednání s občany, se staly součástí zadání této soutěže,“ upřesnil městský architekt.

Soutěžící mohou své návrhy odevzdávat nebo zasílat do 15. listopadu do 15 hodin na podatelnu jabloneckého magistrátu. Následně porota složená ze závislých a nezávislých členů i přizvaných odborníků vybere z doručených návrhů nejlepší z nich. „První tři soutěžní návrhy budou oceněny a jejich autoři budou postupně vyzváni k jednání o navazující zakázce na vypracování projektové dokumentace,“ popsal Jakub Chuchlík.

Kritéria pro hodnocení jsou kvalita celkového architektonického a krajinářského řešení, splněná očekávání zadavatele soutěže a stavební i provozní náklady. Důraz je rovněž kladen na zachování vzájemného vztahu vody, stezky, baru, louky, volejbalových kurtů a dětských hřišť.

Lázně facelift potřebují

Mnozí Jablonečané považují přehradu Mšeno a její okolí za nejcennější veřejné prostranství celého města. Je to atraktivní prostředí pro celoroční rekreaci v těsné blízkosti městské zástavby. Přesto tento hojně navštěvovaný prostor má i svá slabá místa.

„Aktuální vizuální podoba Slunečních lázní a jejího nejbližšího okolí bohužel snižuje potenciál celého území,“ doplnil Jakub Chuchlík.