Unikátní dílo jest dokonáno. Botanická zahrada Liberec se od úterý pyšní novým pavilonem leknínů, který svým významem přesahuje hranice ČR. První návštěvníky sice trochu překvapil fakt, že toho v pavilonu k vidění moc není, ale to je pouze dočasný stav.

Podle ředitele zahrady Miloslava Studničky nastane nejlepší čas pro návštěvu až za několik týdnů, až se pavilon zevnitř více zazelená. „Pavilon je sice osázen, ale sazenice jsou mladé, tudíž malé, ujímají se teprve několik dnů," ubezpečil Studnička netrpělivce.

V budově vstupu vznikne informační centrum, ale také toalety pro veřejnost nebo služebna městské policie. Přístup bude bezbariérový a rychlejší. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec

Výstavba nového pavilonu trvala necelý rok. „Od roku 2000 se v této botanické zahradě nic nepostavilo, pokud jde o investice. Čtrnáct let tedy této zahradě ujížděl vlak. Tímto počinem se naopak zahrada vyhoupla do kategorie avantgardy, kdy tento pavilon bude kopírován, okukován zahraniční konkurencí a tuto zahradu staví na řadu dalších let nepochybně do pozice bezkonkurenční," doplnil Studnička, který je otcem myšlenky na výstavbu zázemí pro největší lekníny světa.

Projekt byl v koši

Nechybělo mnoho a pavilon leknínů v Liberci vůbec nevznikl. „Když jsme po bývalém vedení radnice přebírali některé projekty, byla jsem vizualizací na pavilon leknínů nadšená, ale tento projekt vlastně neměl dostat vůbec šanci. Argumenty, proč tomu tak je, byly překvapivé a zarážející, ale vše dobře dopadlo a jsem tomu nesmírně ráda," uvedla při slavnostním otevírání pavilonu primátorka Liberce Martina Rosenbergová (ČSSD).

Podle vedení krajského města má pavilon pro Liberec obrovský význam, a to hned z několika úhlů pohledu. „Zahrada je jedno z největších libereckých lákadel pro turisty. Ti, co už tu byli, přijedou díky pavilonu znovu, což je dobře. Víc turistů znamená víc peněz na vstupném a třeba v Liberci i přenocují, to je další přínos. A možná se některému z nich v Liberci zalíbí natolik, že u nás zůstane," míní ekonomický náměstek Jiří Šolc (LO).

Pavilon leknínů vyrostl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Stavba vyšla na necelých 11 milionů korun, přičemž dotace činí 9,5 milionu korun.

„Věřím, že tímto novým pavilonem napomůžeme ke zvýšení zájmu o svět rostlin a vztahu člověka k přírodě jako celku," dodal na závěr náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský (USZ).

Vchod do ZOO

Jen o pár stovek metrů dál od botanické zahrady dokončují dělníci i nový vchod do ZOO. Děje se tak u konečné tramvaje v Lidových sadech. Modernizace vstupu a zázemí zoologické zahrady byla podle odborníků nezbytná nejen pro zvýšení její atraktivity, ale zejména pro udržení elementární funkčnosti zoologické zahrady.

„Expozice leží na půdorysu expozic starých 80 nebo i 90 let. Budovat moderní zoo v těchto podmínkách znamená například slučování jednotlivých stanovišť zvířat, jejich zvětšování na úkor snižování počtu druhů a podobně. Díky novému prostoru ale můžeme jít jinou cestou," řekl už dříve Deníku ředitel zoo David Nejedlo.

Novinky v zoo rovněž vznikají v rámci IPRM. Přijdou asi na 82 milionů korun a práce by zde měly skončit na konci letošního srpna.

Kdo se v novém pavilonu zabydlí

Postupem času budou novému pavilonu leknínů v liberecké botanické zahradě dominovat obří viktorie královské, viktorie Cruzova a také méně známá euryalé vzdorná. Nejznámější viktorie královská je největší leknín světa. Má velké listy o průměru až tři metry. Listy jsou tak pevné, že unesou dokonce i dvacetikilogramové dítě. Viktorii královskou jako první objevil Tadeáš Haenke, český botanik.