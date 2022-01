Roušky, respirátory a testování na covid-19 se staly součástí každodenního života. A to zvláště nyní, kdy se šíří nová mutace koronaviru omikron vyznačující se vysokou nakažlivostí. Obyvatelé Libereckého kraje mají na výběr z několika odběrových míst, kde se mohou nechat otestovat na základě registrace přes webový formulář.

Paní Jana z Liberce se chystala na rodinnou oslavu a ač je očkovaná, rozhodla se pro jistotu udělat si doma antigenní test na přítomnost covid-19. A pozitivní výsledek ji rozhodně nepotěšil. Ještě ten den se zaregistrovala na PCR testování. „Vybrala jsem si odběrové místo na parkovišti u libereckého Globusu z důvodu dostupnosti. Termínů bylo na výběr hodně, takže jsem nemusela ani čekat,“ popsala další dění. Na test dorazila spolu s manželem, samotnou ji překvapilo, jak to šlo rychle. „Přišli jsme hned na řadu a zdejší personál byl ochotný a vstřícný,“ dodala Liberečanka. Na výsledek čekala dva dny a test byl nakonec negativní.

Online reportáž

V Libereckém kraji funguje více než deset odběrových míst, kde provádí PCR testování. Jedním z nich je pracoviště Synlab na parkovišti liberecké Home Credit areny. „Prozatím jsme se během pandemie koronaviru v mobilním odběrovém pracovišti nesetkali se situací, kterou bychom kapacitně či personálně nedokázali zvládnout. V rezervačním systému máme volné kapacity i na aktuální pracovní den,“ sdělila vedoucí odběrových pracovišť Synlab Martina Vršková. Na případný zvýšený zájem o vyšetření koronavirové infekce z důvodu rozšíření varianty omikron jsou připraveni.

V jablonecké nemocnici hraje roli to, zda přichází pacienti se žádankou od krajské hygienické stanice či od lékaře. V tomto případě je dostupnost termínů většinou do druhého dne. Pokud jde o testy preventivní, které chtějí zájemci z důvodu cestování a podobně, tam je třeba počítat s tím, že si na volný termín mohou počkat i tři dny. „Náporu se samozřejmě obáváme, laboratoře jsou už tak na hraně svých kapacit. Nicméně vždy postupujeme v souladu s pokyny krizového štábu Libereckého kraje, a tak to bude i v případě, kdy převládne varianta omikronu,“ podotkla mluvčí Nemocnice s poliklinikou Jablonec na Nisou Jana Válková.

Pokrýt zájem o PCR testování je schopná i Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. „Samozřejmě počítáme se všemi variantami a jsme schopni se změně situace přizpůsobit. Nicméně musíme vyčkat na vývoj situace, neboť nemůžeme pracovat s obavami plynoucími z pouhého předpokladu,“ řekla mluvčí českolipské nemocnice Andrea Beranová.

K testovacím místům přibyla od letošního roku i EUC Klinika v liberecké Klášterní ulici, kde jsou schopní udělat maximálně dvě stě vyšetření denně. Zájemce se musí objednat prostřednictvím informačního systému a výsledky se dozví do 48 hodin. „Testovací kapacity v EUC Klinice rozšiřujeme zejména kvůli delším čekacím lhůtám v Libereckém kraji,“ dodal radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.