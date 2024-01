Úspěch v Peče celá země přinesl Anně Klápšťové z Jablonecka hlavně nové zakázky na domácí pečení. „Lidé mne poznávali, byla jsem na mnoha akcích pořádaných Českou televizí. I při tom jsem poznala nové lidi, otevřely se mi nové příležitosti. Poznala jsem skvělé porotce Mirku van Gils Slavíkovou nebo Josefa Maršálka,“ vyjmenovává Anička, která dnes pracuje jako cukrářka a kuchařka ve vyhlášené liberecké kavárně Kafe Jinak.

Před dvěma lety vaší rodině vyhořel dům, mezi sousedy i vašimi fanoušky se zvedla obří vlna pomoci. Obec otevřela transparentní účet, kam mohli lidé posílat peníze na rekonstrukci domu. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Moc hezké vzpomínky to nejsou. Hrozně se mi to vrací. Bydlíme teď ve stejných prostorách, kde hořelo, zvláštní pocit. Zrovna nedávno to byly přesně dva roky. Ten den bych nejraději vymazala, zapomněla.

Soutěžící první řady Peče celá země. Anna Klápšťová zcela vlevo.Zdroj: Archiv České televize

Tak jdeme raději k aktuální sérii pořadu Peče celá země. Jaké to je, sledovat jiné, jak se otáčí kolem kuchyňského robota a trouby před televizními kamerami?

Lepší, než když jsem se musela dívat na sebe. Jsem každý díl zvědavá, co na soutěžící vymyslí. Těším se každou sobotu, abych viděla, co se bude péct. V té televizi není vidět úplně vše. Ukáže se to jen to hlavní, to hezké.

A co pro vás znamenalo to nehezké?

Hlavně ten stres. Nejhůře mi bylo skoro hned na začátku, když vypadla Hanka. Psychicky jsem byla pryč, to byl moment, kdy jsem chtěla skončit. Myslela jsem si, že jsem měla vypadnout já.

Co si nejdříve vybavíte, když si vzpomenete na zkušenost v televizní soutěži?