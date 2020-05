Jestli je Jablonec městem sportu, jedním dechem lze konstatovat, že je i městem pejskařů. Což ale znamená i velký výskyt psích exkrementů ve městě, zvláště pak na sídlištích, parcích a v okolí jablonecké přehrady. A to přesto, že v Jablonci najdou pejskaři více než 150 speciálních košů se sáčky. Majitelé psů se brání, že se běžně stává, že sáčky jsou hned pryč. Situace vyvolává emoce na obou stranách.

Jablonečtí radní nyní přemýšlejí o tom, že by pejskařům dali sáčky na exkrementy jejich miláčků na celý rok. Mohlo by jít o logický krok, protože magistrát zpracovává stížnosti nejen na množství exkrementů, ale i na nedostatek sáčků ve stojanech instalovaných po celém městě.

Podnět na změnu distribuce sáčků podala komise pro ochranu zvířat. „Přestože technické služby sáčky pravidelně doplňují, řešíme opakované stížnosti na jejich nedostatek. Sáčky totiž odebírají neukáznění občané ze stojanů v celých svazcích,“ vysvětlila vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová. „Zbývající sáčky, které město bude mít k dispozici, budou doplňovány do zásobníků jako doposud,“ dodala.

Návrh spočívá v tom, že by každý majitel psa, který řádně platí poplatek 1500 korun za jednoho a 2200 korun za dalšího psa, získal 365 sáčků ročně. A to se majitelům skoro tří a půl tisíce nahlášených čtyřnohých miláčků líbí. „Myslím, že je to dost dobrý nápad. Jen bych ještě dodala možnost dokupovaní dalších sáčků za rozumnou cenu,“ poznamenala Helena Palkovičová.

Jestliže ale regionálními médii proběhla zpráva, že stovky sáčků dostanou pejskaři v Jablonci zdarma už nyní, není to pravda. Magistrát zprávu dementoval. „Rada města o návrhu komise pro ochranu zvířat jednala, ale zatím jej vzala pouze na vědomí. O jeho realizaci ještě nerozhodla,“ omluvila předčasnou zprávu mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Lidé tak najdou sáčky na exkrementy zatím jen na stojanech u košů na exponovaných místech. Stojanů je ve městě 154. Denně se vyváží 25 košů, z toho šest košů v Tyršově parku, čtrnáct košů okolo Mšenské přehrady, tři na Nové Pasířské, jeden v Ještědské a jeden v Jiráskově ulici. Ostatní koše jsou vyváženy pětkrát za dva týdny. Do zásobníků na sáčky, které jsou doplňovány denně, je nově od letošního roku návoz 100 kusů sáčků a u ostatních košů 50 sáčků.

Pomáhá i „bobík“

To ale zjevně nestačí. „Není možné doplňovat častěji, případně najít jiné řešení? Mohu přidat zkušenost z oblasti Máchova parku, Mánesovy ulice, Smetanovy ulice a oblasti přehrady. Ani zde o sáček běžný pejskař nezavadí,“ přiblížila jedna z jabloneckých chovatelek.

Boj s psími exkrementy v ulicích vede jablonecký magistrát už dlouhé roky. V roce 2013 zakoupil na jejich sběr i speciální stroj, čtyřkolku s vysavačem, které pracovníci Technických služeb Jablonec říkají přátelsky „bobík“.