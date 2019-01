Jablonecko – Jedna z nejkrásnějších žen planety Angelina Jolie odstartovala také u našich žen větší zájem o prevenci nádorového onemocnění. Zřejmě prolomila zažitá a zcestná tabu.

Vyšetření mamografem | Foto: Deník/ Vít Černý

„Já tam nepůjdu, ještě by mi tam něco našli." Tento přístup volí asi čtyřicet procent žen, které odmítají vyšetření mamografem. Po oznámení herečky Angeliny Jolie, že si kvůli vysokému riziku dala preventivně odstranit prsa, se zájem o screening ale značně zvýšil.

Tento trend podpořila i Všeobecná zdravotní pojišťovna, která svým klientkám zaplatí až do konce listopadu preventivní vyšetření prsou. Uhradí je i těm, kterým ještě nebylo 45 let, odkdy mají nárok na bezplatnou mamografii jednou za dva roky, anebo by ji po dosažení tohoto věku chtěly podstoupit častěji.

„Opravdu je zájem za posledních několik dní větší, Volají samy ženy, ale i gynekologové se víc dotazují na volné termíny," potvrdila vyšší poptávku po preventivním vyšetření mluvčí jablonecké nemocnice Petra Krajinová. Kalendář objednávek se tu rychle plní.

Podle jabloneckého MUDr. Miloše Rejmonta vyšetřili za loňský rok o 510 více žen než v roce 2011. „Prsům se věnuji dvacet let, tak mohu porovnávat," poznamenal lékař. V roce 2011 provedli v jablonecké nemocnici rekordní počet biopsií (vyjmutí kousku ložiska z nálezu v prsu – pozn. red.), přesto už nyní eviduje dvacetiprocentní nárůst.

Pacientky s doporučením od lékaře se mohou objednávat také telefonicky na oddělení RTG jablonecké nemocnice na telefonním čísle 483 345 854. Objednací doba je nejdéle tři týdny. Akutní vyšetření tu provádějí neprodleně.

Překonat strach

„Když jsem slyšela o herečce, našla jsem si hned v dokladech, kdy jsem byla na mamografu naposledy. Dva roky a tři měsíce. Hned jsem se objednala, chodím pravidelně," říká třiapadesátiletá Alena s tím, že ji lékař bere i na sono. „Mám v pravém prsu malinkou cystičku a je třeba to hlídat," vysvětluje žena.

Nový přístroj, kterým jablonecká nemocnice disponuje od loňského listopadu, si Alena pochvaluje. „Vždycky mi tekly slzy bolestí, mám velmi citlivá prsa, ale tahle mašina je super," vyzdvihuje přednosti digitálního mamografu. Že by v obavách nešla na prohlídku rozhodně zavrhuje.

„Takový je život. Když sedáme do automobilu, také nikdy nevíme, zda dojedeme do cíle v pořádku. Stejně, jako většinou dojedeme bez nehody, projdeme i preventivní prohlídkou prsů ve většině případů s výsledkem: zdravá," zmírňuje obavy některých žen z preventivní prohlídky MUDr. Miroslava Skovajsová z pražského Mamma centrum Háje.

Prevence zdarma

Mladším ženám odborníci doporučují sonografické vyšetření, starším mamografii. V praxi to podle mluvčího bude fungovat tak, že lékař rozhodne, zda žena podstoupí sonografické nebo mamografické vyšetření. Klientka je zaplatí a s účtem pak půjde na kterékoli pracoviště VZP, pojišťovna ho proplatí.

„Úhrada je možná až do výše 1500 korun, což by mělo bohatě stačit – mamografie stojí obvykle pět set až osm set korun, ultrazvuk dvě stě padesát až čtyři sta korun," řekl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

„Nabídka platí nejen pro členky preventivního programu VZP Zdravý život, ale pro všechny ženy – stačí, když při žádosti o proplacení účtu od lékaře na pobočce pojišťovny přihlášku do programu Zdravý život dodatečně vyplní," uvedl Tichý. Dodal, že VZP proplatí pouze ta vyšetření, která ženy zaplatily po 1. květnu 2013, nikoliv dříve.

Mluvčí jablonecké nemocnice Petra Hybnerová k tomu dodává konkrétní částky: „Ženy pod 45 let nyní uhradí při vyšetření za obě prsa na mamografu 624 korun a na – ultrazvuk 244 korun." Upozornila, že je třeba mít doporučení od příslušného gynekologa.

Denně na jabloneckém pracovišti podstoupí screening zhruba čtyřicet žen. „Díky nové technologii nápor zvládáme, protože je odbouráno vyvolávání snímků," vysvětlila Hybnerová a tím, že v současné době jsou objednací lhůty jsou 1 – 2 týdny.

Pro mladé ženy, které mají výraznější prsní žlázu, je však přínosnější podle odborníků vyšetření ultrazvukem.

Nález není konec

„Uvědomte si, že i zhoubný nádor prsu zjištěný v počátečním stadiu je velmi dobře léčitelný. Také léčení malých nádorů je méně zatěžující a je možné velmi často i zachovat celý prs," konstatoval MUDr. Jan Daneš z pražské Radiologické klinika.

Jaká čísla evidují v Jablonci? Ze screeningových vyšetření na zdejším mamografu bylo v roce 2009 vyšetřeno 4 843 žen a diagnostikováno 19 maligních nádorů. V roce 2010 z celkového počtu vyšetřených pacientek 5 087 už zapsali 40 nádorů, o rok později tu vyšetřili 5 248 žen a odhalili 44 maligních nálezů, loni vyšetření podstoupilo 5 130, z toho u 48 pacientek konstatoval lékař maligní nález.

„Nejsem rád poslem špatných zpráv, ale i to je bohužel naše práce," řekl jablonecký lékař Miloš Rejmont. Pro onkologické pacienty funguje občanské sdružení Jakop – Jablonecký klub onkologických pacientů. Vznikl před dvaceti lety. Cílem jeho členů je vzájemně si pomáhat a překonávat trauma ze zdravotního stavu. „Pořádáme rekondiční pobyty, zdravotní aktivity, rehabilitace, přednášky, poradenství, zdravotní osvětu a společenské akce," uvedla jeho předsedkyně na internetových stránkách Libuše Slámová. Elektronický kontakt jakop.onko@seznam.cz

Dobrá zpráva

Digitální mamograf pro diagnostická a screeningová vyšetření v jablonecké nemocnici přináší rychlejší vyšetření, lepší zobrazení prsů, výrazně nižší dávku radiační zátěže a už žádné vyvolávání snímků. Archivace digitálních snímků je mnohem efektivnější a navíc je lze elektronicky zasílat na jiná pracoviště či ke konzultaci s druhým lékařem.