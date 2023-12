Majitelé objektu, rodina Pulíčkova, platí za zdatné podnikatele už od 90. let minulého století. Dnes je mnoha obyvatelům kraje i přespolním známa jejich Kozí farma Pěnčín, která kromě zážitkové agroturistiky nabízí třeba i letní vyhlídkové jízdy motorovou mašinkou.

Josef Pulíček mladší se vrhl i do záchrany zdejší prodejny. „Deset let jsme ji pronajímali. Když jsme letos poprvé chtěli zvýšit nájem kvůli rostoucím cenám energií, nájemkyně podnikání vzdala,“ vzpomněl mladý muž.

Jenže co dál? Klasický provoz by evidentně skomíral. „Když jsem byl na výletě v jižních Čechách, zaujala mě automatizovaná prodejna společnosti COOP, která k nám tento typ prodejen v podstatě přivezla. Říkal jsem si, že to není špatný nápad.“

Když tedy padl pronájem obchodu v jeho rodné vsi, věděl, co má dělat. „Prostory obchodu byly už přece jen trochu ošuntělé, a tak musela nejdříve proběhnout rekonstrukce. S tím, že už jsem věděl, že chci automatizovaný obchod. Tomu se musely přizpůsobit třeba i rozvody elektřiny,“ podotkl Pulíček.

Rekonstrukce nakonec trvala dva roky. Prozrazuje ji dřevěná pergola u vchodu, kde bude od jara do podzimu fungovat posezení. Větší překvapení čeká na nakupující uvnitř. Obchod totiž rozšířil prostory. „Je to úplně jiné, takové svěží, nepoznala bych, že je to náš starý obchod,“ obdivovala nové prostory místní obyvatelka Jana, častá návštěvnice prodejny i v uplynulých letech. Jak sama poznamenala, teď se bude do obchodu těšit.

Mezi zbožím hrají prim regionální potraviny. Ať už výrobky Kozí farmy Pěnčín nebo regionálních řeznictví a pekáren, zájemci tady najdou i výrobky jablonecké společnosti Kitl včetně znovuzrozené minerální vody Kyselka.

Automatizovaný obchod na Pěnčíně je otevřen ale i s obsluhou, která má na starosti především prodej krájených salámů nebo sýrů. Prodejní doba s obsluhou je od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin, což vlastně kopíruje běžnou samoobsluhu.

Po odchodu obsluhy prodejna automaticky přejde do nočního režimu. „Dveře se zamknou, světlo zhasne, vše je ale připravené během okamžiku ihned naběhnout,“ popsala prodavačka Věra Lyno.

Jen o prvním víkendu navštívilo prodejnu sedm nakupujících v nočním režimu. „To není špatné číslo, věřím, že nočních zákazníků bude přibývat. Noční režim může sloužit třeba policistům nebo silničářům. V obchodě je i automat na kávu,“ doplnil Josef Pulíček mladší. „Myslím si, že prodej v tomhle režimu dokáže zachránit vesnické obchůdky,“ dodal.

První automatizovaný obchod v Česku otevřela společnost COOP loni na jaře v jihočeských Strakonicích. „Myslíme si, že právě v menších a středních městech má koncept automatických prodejen největší potenciál kvůli měnící se struktuře zákazníků, z nichž stále větší část vyžaduje maximálně flexibilní služby. V těchto lokalitách jsou navíc například v podvečerních hodinách či o víkendech často otevřeny jen velké obchody na okrajích, které jsou dostupné mnohdy jen autem. Pro rychlé nákupy je neustále otevřený automatický obchod v pěší dostupnosti ideální řešení,“ vysvětlil ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP Lukáš Němčík.

Podle vedení COOP jsou automatické prodejny dobrou alternativou i k populárním rozvozům, protože jsou vhodné i pro menší nákupy a jsou i časově více flexibilní.

A jak to funguje v Pěnčíně? Jednodušší formou je využití aplikace CONTIO, do které se musí zájemce přihlásit například Bankovní identitou. Aplikace pak vygeneruje originální QR kód, který otevírá dveře do obchodu. Poté je systému jasné, kdo do obchodu vstupuje.

Obchod je navíc hlídán kamerami napojenými na Centrální pult ochrany. Aplikace nedovolí při platbě mladistvým nákup alkoholu nebo tabákových výrobků. Při platbě v nočním provozu je nutné platit jen bezhotovostně, tedy platební kartou.

Druhou možností vstupu do automatizovaného obchodu mimo prodejní doby s obsluhou je zákaznická karta. O tu si musí zažádat zájemce přímo v obchodě, kde mu bude vše potřebné vysvětleno. Karta je vázána stejnými podmínkami jako aplikace, při její registraci musí zájemce sdělit své iniciály a identitu. Karta se dá i nabít, dá se s ní tedy i platit.