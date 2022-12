Podpořené denní centrum SeniA je ambulantní sociální služba pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc někoho druhého, ať už kvůli věku, zdravotnímu či tělesnému postižení, nebo osobám s Alzheimerovou chorobou a chronickým duševním onemocněním. Hlavním posláním denního centra jsou individuálně zaměřené služby pro klienta, který tak může co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. Maximální kapacita denního centra je 15 klientů, otevřené je od pondělí do pátku od 7.30 do 16 hodin.