FOTO: Pět set hasičů zkrotilo hadice, proudnici i rozdělovač

Jablonec nad Nisou – Zvládnout šedesáti metrovou dráhu co nejrychleji, přeběhnout čtyřmetrovou kladinu, zdolat překážku, rozhodit hadice, pospojovat a napojit je na rozdělovač, ještě připojit proudnici a vytvořit tak útočné vedení.

Do jablonecké atletické haly na Střelnici přijela mládež od šesti do patnácti let, aby si poměřila síly v soutěži Jablonecká hala mladých hasičů.Foto: Deník / Březinová Dagmar

A pak hlavně doběhnout do cíle v co nejkratším čase, taková byla soutěžní disciplína mladých požárníků, kteří se sjeli do atletické haly na Střelnici.

VÍTĚZOVÉ JEDOU NA MR

Do Jablonce jich přijelo přes pět set. Pořadatelé pro ně připravili už pátý ročník dětské halové soutěže. „Je to soutěž zařazená do Českého halového poháru, skládá se ze čtyřech závodů. Výsledky se sčítají. Hodnotí se nejen rychlost v cíli, ale také správnost provedení. Třicet nejlepších závodníků postupuje na halové Mistrovství republiky, které letos pořádáme společně se slovenskými kolegy a koná se na Slovensku,“ uvedl vedoucí týmu rozhodčích Petr Máslo.

MOHOU MÍT TRETRY

Jablonecká hala mladých hasičů je oficiální název akce, která představila mladé požárníky, z nichž někteří už uvažují o tom, stát se profesionálními hasiči. Účastníci bojovali v kategorii mladších a starších žáků, každá z nich měla jiné podmínky. „Starší kategorie může běžet v tretrách, mladší, z důvodu bezpečnosti, ještě ne. Starší používají jiný způsob uzavírání hadic, tak zvaný rott, neboli trojzubá spojka. Mladší používají dinky, hlavně kvůli bezpečnosti, aby si nestrčili prst tam, kam nemají,“ popsal Petr Máslo podmínky pro jednotlivé kategorie.

BOJOVALI O DALŠÍ BODY

Vyhlášení nejlepších účastníků měli pořadatelé připravené pro každou kategorii zvlášť a také pro chlapce a děvčata zvlášť. „Odměníme deset nejlepších závodníků. Soutěží mezi sebou děti od šesti do jedenácti a od jedenácti do patnácti let. Dostanou medaili, diplom a drobné dárky od sponzorů. Prvních třicet si ale hlavně připíše body do Českého halového poháru,“ uvedl vedoucí rozhodčích a dodal, že nikdo neodjede s prázdnou, každý si odveze dárek.

TRÉNUJÍ PRAVIDELNĚ

Víc jak dva týdny intenzivní práce zabrala organizátorům příprava Jablonecké haly mladých hasičů. Na zdárný průběh soutěže dohlíželo přes čtyřicet rozhodčích. Pořadatelem byli členové Okresního sdružení hasičů Jablonec nad Nisou. „Máme výhodu, že naši zástupci pravidelně v zimě trénují právě v této hale. Na rozdíl od ostatních sborů, kteří takovou možnost nemají, absolvujeme během zimy dvouhodinovou tréninkovou jednotku,“ informoval Petr Máslo o přípravě mládeže.

SEZÓNA JEŠTĚ NEKONČÍ

Za Liberecký kraj a jablonecký okres bojovaly v této soutěži týmy z Lučan, Vratislavic nad Nisou, Dalešic, Bozkova a další.

Během roku se mladí požárníci setkávají na několika takových akcích, na kterých mají možnost porovnat si své schopnosti znalosti a rychlost. Jabloneckou halou pro ně sezóna neskončila.

BUDE JABLONECKÁ LIGA

„První kolo poháru jsem se svými dětmi, které trénuji, v Lučanech, absolvoval v Ostravě. Další kola v hale budou na podzim. Za tři týdny nám začne Jablonecká liga mladých hasičů. Jednotlivé týmy v okrese vždycky zorganizují soutěž pro ostatní. Nejbližší taková nás čeká nedaleko Jablonce, na Bratříkově. A další závody nás ještě čekají. Sezóna nám nekončí,“ řekl organizátor a zároveň trenér mladých hasičů.

V republice pracuje přes tři sta sedmdesát tisíc požárníků. Z toho přes padesát tisíc je mladých do osmnácti let. „Jsme největší organizace v republice, která se věnuje mládeži, pokud nebudeme brát sportovní svazy, jako fotbal a hokej. Ty mají asi členů víc. U nás to není jen o běhání, děti také vzděláváme, učí se historii, zdravovědu, musí umět pracovat s buzolou a také střílet ze vzduchovky,“ uvedl Petr Máslo.