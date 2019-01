Jablonecko – Počet nezaměstnaných se na Jablonecku v únoru opět zvýšil, zároveň výrazně ubylo nabízených pracovních míst.

Nezaměstnanost v únoru 2010 na Jablonecku. | Foto: DENÍK - grafika

„Ať píšu, kam píšu, odpověď je většinou stejná – děkujeme za Váš zájem, ale do dalšího kola přijímacího řízení nepostupujete. Všude se hlásí hrozně moc lidí. Je to unavující a člověk postupně ztrácí motivaci,“ říká Martina Boučková, která hledá v Jablonci zaměstnání už tři měsíce.

V únoru se situace na trhu práce opět zhoršila. Na jedno volné pracovní místo vycházelo na Jablonecku už 45 uchazečů. Nejhorší situace panovala na Tanvaldsku, kde v pomyslné frontě na volnou pracovní pozici stojí neuvěřitelných třiadevadesát zájemců.



Jak říká Martina Boučková, to nejhorší při hledání práce je ztráta odhodlanosti. „Když to nevyjde třikrát, nic se neděje, ale když dvacetkrát, tak už si přestáváte věřit. Nejhorší bylo, když jsem se dostala do posledního kola přijímacího řízení, mezi tři kandidátky, a bohužel, nevyšlo to, protože jedna měla delší praxi a druhá vyhovovala více požadavkům. Konkurence je teď prostě obrovská,“ svěřila se mladá žena.



Veřejně prospěšné práce? Proč ne



Problémy sehnat práci mají na Jablonecku lidé všech profesních zaměření a většinou také bez ohledu na vzdělání. Jak jsme nedávno informovali, stále více lidí proto v době ekonomické krize přistupuje na veřejně prospěšné práce. V těchto případech jsou zaměstnavateli především města, těmi nejvýznamnějšími Jablonec nad Nisou, Železný Brod a Tanvald.



„Od 1. března pro nás v rámci veřejně prospěšných prací působí čtrnáct dlouhodobě nezaměstnaných. Pomáhají odklízet sníh a udržovat čistotu v ulicích,“ poznamenal vedoucí tanvaldských Technických služeb Daniel Doležal.



Jak potvrzuje jeden z veřejně prospěšných pracovníků Vlastimil Jodas, lidé si této příležitosti váží. „Pracoval jsem v textilní továrně, jenže při hromadném propouštění jsem dostal výpověď a skončil na úřadu práce. Po dvou měsících se mi naskytla možnost pracovat pro město Tanvald a souhlasil jsem. Je lepší uklízet ulice, než sedět doma,“ říká Vlastimil Jodas.



Města a obce tak mají v rukou alespoň malou příležitost pomoci dlouhodobě nezaměstnaným, což se jim dokonce vyplatí, protože po vyúčtování dostanou na výplaty veřejně prospěšných pracovníků příspěvek od úřadu práce. V okrese využívá veřejně prospěšných prací čtvrtina měst a obcí.



Míra nezaměstnanosti na Jablonecku zůstala v únoru stejná jako v lednu – na 12,2 procenta. Řady nezaměstnaných se ale rozšířily o desítky dalších lidí. Propouštění v únoru nejvíce dopadlo na stavební dělníky, obsluhující pracovníky a na zaměstnance v administrativě.



Zlepšení zatím v nedohlednu



„Bohužel, stále panuje ekonomické krize. Je velmi těžké odhadnout, co bude dál. S jarním počasím sice přijdou sezonní práce na stavbách, ale nepředpokládáme, že budou mít na nezaměstnanost nějaký významný vliv. Dá se předpokládat, že situace dále nebude pozitivní, protože firmy stále nenabízejí větší množství volných pracovních pozic a naopak je možné, že budou dál propouštět,“ řekl Deníku mluvčí jabloneckého Úřadu práce Michal Holý.