Co se vám vybaví ze zpívání s paní Špinarovou?

Ty krásné roky, které jsem s ní na koncertech strávil. Zpívali jsme spolu i na Slovensku. Měla velké srdce, jsem rád, že jsem mohl po jejím boku strávit tolik času. Stali jsme se přáteli i s jejím synem Adamem Pavlíkem. Vznikly krásné duety, pro mě byla Věra vždy pokorný, rovný a energický člověk. Nám to na pódiu tak fungovalo, že mě nikdy za těch deset roků nevyměnila za jiného hosta. Tak nějak jsme si na sebe zvykli.

Co vy a oblíbený sport?

Můj oblíbený sport je poslední dobou lyžování, a to hodně intenzivně. Rakousko, Alpy. A oba dva mí synové hrají hokej. Takže přes týden a někdy i o víkendu, když nehraju trávíme na ledě.

Do jaké míry si jako zpěvák můžete dovolit lyžovat? Běžně se muzikanti spíš hlídají…

Jeden čas jsem se velmi hlídal, aby se mi něco nestalo. Ale to bylo spíš v mé hlavě. Pak jsem si řekl, že se od toho oprostím, vůbec to řešit nebudu. A tak jezdím na hory bez jakéhokoli omezení. Samozřejmě mám helmu, páteřák a další věci, aby se nic nestalo. Ale čím víc nad tím člověk přemýšlí, tím víc se rozmazluje a to pak předchází nějakému pomyslnému průšvihu.

Nahrál jste na koncertní album legendární hit od Queen Bohemian Rhapsody. Písničku, která dala název úspěšnému filmu, který válcoval kina i v Česku…

Ano.

Nově aranžovanou píseň jste hrál a zpíval s cimbálovou muzikou Grajcar. Na záznamu z ledna 2011 publiku říkáte: „Má to šest minut dvacet, tak vydržte.“ S jakými pocity teď sledujete znovuobjevování skupiny Queen, a to i díky zmíněnému filmu?

(smích) Byl jsem nadšený, když se opět vzedmula obrovská popularita Queen coby kapely, kterou už dnešní mladí, ale i někteří „staříci“ mého věku, neznali. S nápadem natočit ten hit přišla cimbálka, kluci z Grajcaru. Měli už její úpravu rozpracovanou a moje bigbítová kapela se tomu sama nabízela. Udělali jsme ji ve vícehlasech, cimbálovka a já, těch sedm osm hlasů velmi hezky vyšlo. Bylo to myšleno velice pokorně. Chtěli jsme v roce 2011 s oběma skupinami vzdát hold této velké kapele prostřednictvím té skladby. Hold skupině, která je, myslím, nenahraditelná.

Co říkáte na to, že Queen teď díky filmu Bohemian Rhapsody objevili i další posluchači?

Je to prima. Třeba můj syn, kterému je sedm roků, sedí u stolu u večeře a najednou si hit Bohemian Rhapsody zpívá. „Tim tam tam,“ což je úplně geniální. (radostný smích)

Ta písnička je od cimbálovky pěkně zaranžovaná. Znáte ji i v jiných podobách?

Víceméně jsme vycházeli z originálu. Jen jsme ji předělali do lidových nástrojů, aby to neznělo nelidově a fungovalo to. Důraz ale je postavený na lidských hlasech.

Chválil vás za ni někdo?

Ano, bylo to velké překvapení pro naše fanoušky i hudebníky. Od Queen jsme pak zkusili ještě jednu věc, od Freddieho ze sólové dráhy hit Barcelona. Upravovali jsme ji s mojí kamarádkou, operní pěvkyní Alenou Vacíkovou pro vánoční turné 2013 nebo 2014.

S jakými pocity jste zpíval nejúspěšnějším sportovcům roku 2018?

Budu se snažit jim dobít energii, aby měli dobré výsledky i za další rok.

Jaké je psát si vlastní písničky? A naopak, jaké je si je nechat psát?

Já si většinou písničky píšu sám. Jediná má spolupráce je s textaři-kamarády. Ona ta múza není nepřeberná, ale většina hudebních nápadů je z mého pera. Na všech svých deskách se toho držím.

A co textař a básník Tomáš Tajchner, který vám psal text k písni Šílení na albu rESTART?

Ten je z Ústí nad Labem. Potkali jsme se náhodou, oslovil mě po internetu. Poslal pár textů, začali jsme spolu fungovat a věřím, že budeme pokračovat. Jen ho musím trošku popíchnout, ať ještě něco napíše.

Čím je pro vás zajímavý, jak píše oproti ostatním?

Píše příběhově a trošku podobným způsobem, kterým bych chtěl já vyprávět příběhy ve svých písních, když nenacházím slova. Je pro mě důležité, abych se s tím ztotožnil. To zatím splnilo pár lidí. Písničkář Slávek Janoušek se svojí Textovou dílnou, potom Tomáš Ročeček (píše i texty pro skupiny Kryštof a Chinaski i pro Ewu Farnou pozn. aut.), s ním spolupracuji úplně úzce. A v neposlední řadě je to právě Tomáš Tajchner, do té party vstoupil zatím jako poslední.

Co chystáte na letošní rok?

Desku rESTART jsme točili před dvěma roky, každoroční úspěch má moje vánoční turné. Mícháme v něm fúzi netradiční kapely a cimbálovky. Letošní rok nás čeká roztáčení nové desky s kapelou, ale spíš typu singlového, chtěl bych jet po písních. Mám asi 25 věcí na výběr s kapelou, tak bych se chtěl někde zavřít, doaranžovávat vlastní věci. Do toho jsou dva klipy a těším se na letní sezonu a festivaly, které se blíží. Bude jich několik.

Na které se těšíte nejvíce?

Po delší době zahrajeme 15. června v dědince Újezd u Rosic, kde jsem se narodil. Vedle je větší vesnice Zbraslav u Brna, uděláme tu domácký festival pro moje ryzí fanoušky. Tam se těším asi nejvíc.

Co lze říci na téma „Petr Bende a televize“? Můžeme čekat v budoucnu odvysílání dalšího vašeho vystoupení?

Mám v ní řadu klipů i koncertů, natáčeli jsme vánoční koncert pro Českou televizi v roce 2010. Teď řeším pro Českou televizi další, čas už se dost posunul a tak doufám, že to dopadne. Klipy jsou už dnes spíš internetová záležitost; myslím, že televize z toho trochu vypadla. Ale doufám, že se do České televize, nejen na ČT Art, ale třeba i na Dvojku vrátí zajímavé hudební pořady. Že v ní budou posezení s muzikanty, nechají nás tam nahlédnout do hudební kuchyně, což tu dnes chybí. Něco jako byla Noc s Andělem.