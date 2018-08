Pivo během filmu? Letní kina jsou pořád velkou atrakcí

Liberecký kraj – Letní projekce pod širým nebem lákají stále více diváků. Často na ně chodí více lidí než do klasického biografu.

Letní kino v Jablonci n. N.Foto: magistrát Města Jablonec n. N.

Hvězdné nebe nad hlavou, rozzářené plátno před sebou. Ještě před pár lety byla letní kina na pokraji vyhynutí, dnes patří k běžné prázdninové zábavě. Promítá se téměř všude od větších měst až po vesničky, kam míří různé pojízdné kinematografy.

Provozovatelé kin si většinou mnou ruce, návštěvnost bývá totiž mnohdy lepší než při klasických projekcích. Nevyhýbají se proto ani několikadenním akcím nebo minifestivalům, v následujících dvou týdnech se tak mohou těšit filmoví fanoušci například na letní kino (nejen) v Desítkách ve Vratislavicích nad Nisou, letní filmové promítání s půjčovnou filmů Zeppelin v Liberci nebo Filmový víkend v Turnově.

„Jsou dvě skupiny letních kin. U té první stačí natažené prostěradlo mezi stromy v parku. My patříme do druhé skupiny, která může promítat i aktuální tituly,“ vysvětlil Pavel Krupař, vedoucí turnovského kina, kde najeli na jednoduchý, ale účinný systém: vždy na začátku sezony přesunou promítací techniku z kamenného kina do letního. „Letos máme dobrý rok. Lidé hodně chodili například na pokračování Mamma Mia a teď netrpělivě očekáváme film Úžasňákovi 2,“ doplnil Krupař, podle kterého je ale návštěvnost v létě vždy větší. „Pořád je to pro diváky něco speciálního. Máme tady kiosek, takže si mohou i během filmu skočit pro pivo a jsme schopni promítat i za deště. Naše technika to zvládne a najdou se i diváci, kteří jsou ochotni koukat i zpod deštníku,“ poznamenal vedoucí.

TRHÁKY I KLASIKA

Nejvíce podle něj stále lákají rodinné filmy a velké letní trháky. Tomu odpovídá i program letošního Filmového víkendu, kdy jsou na programu vysokorozpočtové tituly Deadpool 2, Jurský svět: Zánik říše či Avengers: Infinity War.

Řada letních kin ale sází na starší ověřené tituly, které už sice diváci většinou mnohokrát viděli, rádi si je ale vychutnají v netypickém prostředí. Například v atriu vratislavického KC 101010 si příští týden mohou lidé užít pod hvězdným nebem kultovní sci-fi Matrix, snímek Quentina Tarantino Hanebný pancharti nebo černohumornou komedii bratrů Coenů Big Lebowski.

Kromě klasických míst, jako jsou letní kina či amfiteátry, se dnes promítá i na náměstích, u restaurací, na zámcích a podobně. Například v České Lípě si mohou diváci zajít na film na Vodní hrad Lipý, v Železném Brodě na hasičské hřiště, v Hejnicích dokonce na koupaliště. „U nás láká hlavně atmosféra. Lidé mohou sledovat film přímo uprostřed přírody, vodní plochu máme osvětlenou loučemi. Diváci mohou sedět na lavičkách nebo si přinést deku. Sedí se ve svahu, takže všichni krásně vidí,“ popsal kino jeho vedoucí Zdeněk Polívka.

ZPOŽDĚNÍ NEVADÍ

Ani v Hejnicích si na návštěvnost nemohou stěžovat. „Chodí desítky lidí, někdy i kolem osmdesáti, což je více než na klasické představení,“ dodal Polívka s tím, že letní projekce si nenechávají ujít ani turisté ze sousedního kempu.

Největší úspěch pak většinou mívají dětská představení na konci sezony, letos je na programu pokračování veselých taškařic s medvídkem Paddingtonem. Jak dále prozradil Polívka, hejnickým divákům nevadí ani to, že vidí filmy až několik měsíců po premiéře, protože musí kvůli technice počkat, až vyjdou na DVD.