Oslovené ženy z Libereckého kraje se sice koupání nahoře bez v krytém bazénu nebrání, ale nevidí v tom smysl. „Nahoře bez se v létě opaluji, ale do vody si vždy vrchní díl plavek beru. Nevím, proč bych se měla předvádět v krytém bazénu, to mi nedává smysl,“ vysvětlila Blanka Fořtová z Jablonce nad Nisou.

Podobně odpověděly i další ženy. Třeba Lenka z Jablonce se nahoře bez neopaluje, ale rozumí tomu, že to někoho láká. „Mám několik kamarádek, které se sluní nahoře bez, ale žádnou, která by se toužila takhle svlékat v krytém bazénu. To už je trochu exhibicionismus,“ zmínila.

„Osobně by mě to ani nenapadlo. Ani kdybych měla tělo jako manekýna. Venku na sluníčku prosím, ale v bazénu ne,“ doplnila Lenka z Turnovska.

Plavání nahoře bez? Odhalená ňadra by rozptylovala návštěvníky bazénů v Liberci

Provozní řády oslovených krytých bazénů na Jablonecku a Semilsku přitom o zákazu koupání nahoře bez v podstatě mlčí. „V provozním řádu o tomhle, tuším, nemáme ani slovo. Ale ještě jsem se s tím nesetkal. Možná proto, že náš jilemnický bazén je primárně určen na výuku dětí a hodiny pro veřejnost máme spíše doplňkové,“ poznamenal vedoucí turnovského bazénu Výšinka Robert Havlín. Žádné stížnosti na nahotu neeviduje. „Ale osobně jsem pro,“ usmál se Havlín.