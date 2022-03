"To znamená dole opravit nebytové prostory jako restauraci a v patře tři malé byty," poznamenal starosta obce Milan Hloušek. Investor se přihlásil, rekonstrukce objektu u hlavní silnice I/10 má začít už letos. Práce se rozjedou nejspíše už na konci dubna.

Zdroj: DeníkV podstatě jen přes silnici stojí někdejší ubytovna, v obci zvaná internát, sto let starý objekt. Obec jej v roce 2008 koupila. Chátrající objekt se stal další jizvou na tváři Plavů.

I to se má změnit. V internátu, který je několik let národní kulturní památkou, má vzniknout až 14 bytů. Na rekonstrukci objektu předběžně kývl stejný investor jako v případě Kočovny, vše ale musí projít zákonným kolečkem. Záměr obec vyvěsí na úřední desku nejpozději v květnu, zájem tedy mohou projevit další investoři.

Podle závazného projektu má v internátu vzniknout 12 bytů s tím, že v nejvyšším patře by mohly vzniknout dva velkorysé o výměře 120 metrů čtverečních. "Ty je ale možné rozdělit na poloviny, tedy na šedesátimetrové byty, což se blíží standardu," doplnil Hloušek.

Přestavba internátu na byty by měla probíhat v příštím roce s tím, že v roce 2024 by mělo být hotovo. Byty by měly být poté nabízeny k prodeji.

Od prádelny po ruinu

Budovu ubytovny nechal vedle své továrny ve dvacátých letech minulého století postavit velkoprůmyslník František Brůna. V přízemí se nacházela prádelna, jídelna, lázeň – tedy sociální zařízení. Zaměstnanci firmy si do prádelny o víkendech chodili vyprat velké prádlo. Po znárodnění byla společnost včleněna do textilního gigantu SEBA Tanvald. V šedesátých letech se budova zvýšila o jedno patro. Postupně zde bydleli Slováci, Poláci, Kubánci i Vietnamci. Posledně jmenovaní se proslavili vařením rýže opravdu ve velkém.

Po privatizaci firmy SEBA se ale objekt uzavřel. "Budova se zamkla, skončila i závodní kuchyně," vzpomněla někdejší správcová ubytovny Helena Brožková. Ve vile ještě fungovalo zdravotní středisko, které se v roce 2002 přestěhovalo do přestavěné budovy samoobsluhy, kde dnes sídlí i obecní úřad.

V internátu je třicet šest místností od osmi do pětadvaceti metrů čtverečních. Obec na své náklady před více než deseti lety opravila střechu ubytovny, do které mohutně zatékalo. "Dnes je ale objekt suchý, trápili nás jen vandalové, kteří rozbíjeli okna a dveře," popsala bývalá starostka obce, která nákup i základní opravu prosadila, Věra Mužíčková.