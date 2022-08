Až se setmí, vyrazí do ulic nejmenovaného českého městečka na území někdejších Sudet desítky tehdejších německých obyvatel. Za světla pochodní se střetnou s kordonem československých četníků. „Dav se zastaví před kordonem a bude pokřikovat tehdejší hesla. Chceme celou scénku sehrát co nejpřesvědčivěji, proto budou samozřejmě hajlovat, nadávat Čechům,“ popsal hlavní organizátor a člen České obce legionářské Jiří Fejfar. Z Nymburku dorazí i štáb amatérského filmu o prvorepublikových četnících.

Hlavní program připomínky se bude konat v sobotu 17. září od 14 hodin. „Začne v podstatě stejnou scénkou jako o pátečním večeru. Další fází je napadení české celnice Freikorpsem na improvizovaných hranicích s Německem. Celnice bude obsazena, proběhne lynč celníků,“ přiblížil Fejfar.

Požár Slunek nadále halí tajemství, policie prověřuje video s dvěma muži

Do akce poté vstoupí československá jednotka Stráže obrany státu. Dobrovolníci z řad nadšenců do vojenské historie budou představovat liberecký 44. pěší pluk. „Ten skutečně autenticky proti Freikorps v severních Čechách zasahoval, chceme mu vzdát hold,“ uvedl Fejfar.

Ukázka bude ukončena scénou po podepsání Mnichovské dohody mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu. Z hranic se stáhnou českoslovenští vojáci a obsadí je Němci.

Jedním z účinkujících bude například sedmnáctiletý Vladimír Petříček z Jablonce nad Jizerou. „Jsem členem Klubu vojenské historie Plavy, mým velitelem je pan Fejfar. Účastním se jejich akcí, takže si některé uniformy nechávám také ušít, třeba vojenský kabát. Hraji někdy četníka, někdy vojáka československé armády, jindy partyzána, občas vystupuji i za německou armádu,“ přiblížil mladý muž, který ve svém domovském městečku otevřel i autentickou četnickou stanici.

Fejfar: Generace, která zažila válku, nemůže na Němce zapomenout a odpustit jim

Jiří Fejfar v zamyšlení.Zdroj: se svolením Jiřího FejfaraUniformy a zbraně bavily Jiřího Fejfara od malička. V dějepisu ho zajímala především první a druhá světová válka. Měl německou přilbu, táta mu svařil samopal. Zajímali ho i husité, cokoli křižáckého považoval za špatné.

„Německá armáda z doby druhé světové války musí budit zájem už jen pro své technické vybavení a disciplínu, kterou němečtí vojáci vládli. Nesmíme ale zapomenout, že v mnoha konfliktech byla právě německá armáda tím agresorem. Jak jsem dospíval, zjistil jsem, že ani ta německá armáda není to pravé. Chtěl jsem ctít tradice Československa. Jsem českoněmecké národnosti, absolutně se ale přikláním k češství,“ říká hlavní organizátor akce Zrada 1938 a člen České obce legionářské Jiří Fejfar.

Od kdy jste začal sbírat vojenské věci?

Tak od sedmnácti osmnácti let. Nějaké věci jsem měl ale ještě dříve. Můj praděda, rodilý Němec, bojoval v první světové válce za Rakousko-Uhersko, poté působil v československé armádě. V roce 1943 musel nastoupit do wehrmachtu. Od konce roku 1944 byl nezvěstný až do července roku 1945, kdy přišla zpráva, že je v americkém zajetí v Chebu. Tak se prababička sbalila a dojela si pro něj. Zemřel v roce 1973, v roce, kdy já jsem se narodil. Prababička ho přežila o dvacet let, s tou jsem válečnou dobu hodně probíral.

Skončí? Skláře drtí ceny energií, i přesto se v kraji odehrají dvě velké akce

Tehdejší německá armáda táhne i dnes, lidé sbírají propriety z té doby, vy sám máte takovou uniformu. Čím to je?

Asi tím tajemnem, lidi přitahuje zlo, i když samozřejmě i tehdejší němečtí vojáci byli jen lidé. Za války se udály ošklivé věci, těsně po válce také. Kdopak dnes ví, co se dělo ve vesnicích, když se Němci stahovali, s civilním obyvatelstvem? Generace, která zažila válku, nemůže na Němce zapomenout a odpustit jim. Zažili tu dobu, která je pro nás lidsky strašně těžko pochopitelná. Je jednoduché odsoudit Lidice a jedním dechem i násilí na německém civilním obyvatelstvu. Kdyby zažila naše generace to, co lidé přes válku, zřejmě by se nechovala zásadně jinak.

Ukázky bojových akcí jsou vděčné divácky. Odkdy je předvádí váš klub?

Přímo pod hlavičkou našeho Klubu vojenské historie je připravujeme od roku 2012. S pár lidmi se ale ukázek účastníme už od roku 1997. Ona taková akce není jen tak. Několik týdnů předem musíte informovat policii a obeznámit obec. Pokud chceme uzavřít silnici, musíme opět žádat. Musíme sehnat dostatečné množství munice, jídlo pro účastníky, místní hasiče požádat o občerstvení pro diváky. Měsíc před akcí je s ní tolik práce, která se dělá zadarmo, že to opravdu musí dělat srdcaři. Na přípravě pracují aktivně čtyři lidé. Někdo má na starosti plakáty, další registrace nebo scénář ukázky, který musí být autentický.