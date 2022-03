Nejstarší obrázek, který má doma na stěně, stvořil již v roce 1962 jako patnáctiletý chlapec. „Bavilo mě to, ale proč, nevím, přesný důvod jsem tehdy neznal. Možná jsem chtěl uchovat přírodu a pohledy do ní alespoň na nějaký čas,“ říká umělec.

A tak maloval. Nejprve ve svém rodném Jičíně, pak v okolí Vratislavického pivovaru, kde dlouho pracoval, coby vyučený zámečník. Malba ho stále lákala, ale jak sám říká, pro to, aby se dostal na aranžérskou školu do Brna, neměl správné posudky. „A dál to rozmazávat nebudeme, prostě když člověk chce, tak to dokáže a já po tom úplně nešel. Prostě si maluji jen tak pro radost. A když se to někomu líbí, jsem rád,“ dodává Drška.

Jeho malby má doma například bývalá starostka obce Věra Mužíčková, na obecním úřadě visí jeho dvě podoby zdejší sokolovny. Ostatně náves naproti úřadu zdobí plastický znak. Obec má ve znaku mlýnské kolo v zeleném poli. A tak tu stojí mlýnské kolo pod stříškou, za nímž se rozprostírá trávník. „Na tohle jsem hrdý. Původně jsem si to chtěl nechat na zahradě, ale přemluvili mě, že to musí stát všem na očích,“ pousmívá se Ladis.

Namaloval třeba splav na řece Kamenici, pohled na viadukt či někdejší zámeček. „To, když lidé viděli, chtěli ho také. Tak jsem ho maloval několikrát,“ vysvětluje malíř. Jak bylo řečeno, rád a nejvíce maluje krajiny a dominanty. Povětšinou si na místě načrtne hrubé tahy nebo vyfotografuje výjev a obraz pak domaluje doma. Nejdéle ale dělal plastiku dámské kytary. Trvalo mu to pět let, než byl zcela spokojen.

Zdroj: DeníkHodně věcí vytvořil pro své kamarády z řad cyklistů, s nimiž dlouhá léta připravoval závod Tour de Malá Skála. Stál dokonce u zrodu tohoto závodu jako člen Klubu cyklistů Vratislavice. A tak vytvářel netypické dárky v podobě aranžovaných cyklistických řetězů nebo cyklistické poháry, kdy do dřevěného stojanu instaloval cyklistické převodníky.

Veřejnost tvorbu lidového umělce z Plavů mohla alespoň z části obdivovat na výstavě Salon v Železném Brodě, což je výstava spojující řekněme profesionální a lidové umělce. Několik jeho děl lze shlédnout i v plavské sokolovně. Ostatně ta skrývá další velké dílo Ladise Dršky. Totiž rozhlednu Schovanka.

Na nápad přišel Ladisův syn Lukáš, který pracuje jako technický pracovník obce. Když se složitě zrekonstruovala kotelna sokolovny, zbylo nevyužívané točité schodiště z někdejšího bytu správce do kotelny. Co s tím? Lukáše to napadlo. „A co rozhledna? Ty schody mně ji hned připomněly. A tak jsem řekl tátovi, že až to vyčistíme a vymalujeme, že by to mohla být rozhledna,“ pousmál se Lukáš.

Ladis pak za několik týdnů vymaloval na vrcholu dvaatřicetistupňového schodiště rozhled do dáli. Jsou tu vidět Krkonoše, Český ráj i Ještěd. A to přesto, že sokolovna leží na stráni zdejšího kopce. „Lidé třeba přijdou s tím, že by rádi viděli tohle nebo tohle, tak jim to tam domaluji,“ poznamenal Drška starší.

Přesně tak vznikl pohled na sousední obec Zlatou Olešnici. „Starosta chtěl aspoň špičku kostela, tak přibyl kostel a ještě jsme dali sousedům čtyři domy navíc,“ usmál se malíř.

Rozhledna je přístupná každý den od 17 do 20 hodin, v jiném čase po domluvě, více informací najdou zájemci na webu plavy.cz.

Vladimír Ladis Drška nemá prostory, kde by mohl své výtvory trvale vystavovat. Ale již se něco rýsuje. V centru obce by měl být zrekonstruován rodný dům Josefa Muziky, polozapomenutého houslového virtuosa. „Tady bych snad mohl některé své výtvory mít natrvalo vystavené. Tak snad to dopadne,“ doplnil lidový umělec schopný pracovat s mnoha technikami. Letos oslaví 75 narozeniny.