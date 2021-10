Jablonecký spolek Tadeášek pomáhá hledá dárce peněz, za které by koupil plazmový generátor. Potřebuje na něj a proškolení jeho obsluhy 170 tisíc korun. I když má za sebou spolek bohaté zkušenosti s charitou, když již několik let pomáhá převážně matkám živitelkám s materiálním zabezpečením, tohle je dosud největší projekt, na kterém pracuje.

V 15 letech diagnostikovali Simoně Havlové z Jablonce nad Nisou revmatoidní artritidu a artrózu. Roky žila v bolestech, protože jí přišlo nesmyslné brát pět prášků denně. Až teď, v 33 letech, se potkala s docentkou mikrobiologie a po chvilce se dozvěděla, že cesta z bolestí je jednoduchá, protože velká část nemocí je tvořena bateriemi a viry a ty můžeme zničit pomocí frekvencí. Poprvé zažila účinky plazmového generátoru.

„Řekla jsem si, že nic nezkazím, když to zkusím. Již po absolvování části léčebného procesu jsem mohla jít poprvé na výlet a užít si ho bez bolestí, které nepřišly ani v dalších dnech,“ vzpomněla.

Samotný generátor neléčí, není evidován ani jako léčebná pomůcka. Ale dokáže zbavit tělo patogenů, aby mohlo samo zregenerovat. Přístroj vysílá určité frekvence a při jasně stanovených frekvencích může likvidovat určité patogeny v tělech.

Proto spolek založil sbírku na crowfundingovém webu hithit.com. Cílem je vybrat 170 tisíc a za ty uhradit nákup generátoru a proškolení zodpovědného člověka.

Náklady zaplatí spolek

Generátor bude v budoucnu kolovat po jabloneckých školkách. Žádné zařízení pro děti by samozřejmě plazmování nehradilo, a to nikdy. Všechny náklady by hradil spolek Tadeášek pomáhá. „Školky jsou, jak už všichni víme, místem, kde se hodně předávají bakterie. Jasným důkazem tomu je, že jeden den nám dítě přijde domů zdravé a druhý den si ho odvádíme s rýmou,“ popsala Havlová.

A jak by to mělo fungovat v praxi? „Žádná školka by samozřejmě nic neplatila a pokud by s námi nějaká školka nechtěla spolupracovat, tak jablonecké děti budeme plazmovat v našich prostorách a to též zdarma. Školky jsem již kontaktovala a pár školek má opravdu zájem,“ svěřila se Havlová.

Lidé, co podpoří tento projekt na platformě hithit, získají jako odměnu za podporu projektu samotné vyplazmování, takže každý, kdo přispěje, si toto zajistí pro sebe nebo svou rodinu.

Reakce rodičů jsou různé, někteří mají obavy. „Tento strach já osobně přijímám. Nikoho nehodlám do ničeho tlačit a nikdo nemusí mít strach, že bude něco probíhat za jeho zády. Chtěla bych, aby v centru města vzniklo místo, kde bude možné děti plazmovat samostatně. Pokud tedy nebude školka chtít spolupráci, ale rodiče budou mít zájem, tak děti vyplazmujeme v našem prostoru a též zdarma,“ uzavřela předsedkyně spolku Tadeášek pomáhá.

Mladá žena před lety založila v Jablonci jediné jesle pod názvem Tadeáškovy jesličky, před třemi lety pak charitativní zapsaný spolek Tadeášek pomáhá.

Spolek Tadeášek pomáhá vznikl v lednu roku 2018 a od té doby pomohl cirka třiceti samoživitelkám, ale i dvěma otcům samoživitelům. „Spolek vznikl tak, že za mnou přišla přišla známá, že její kamarádka v nelehké životní situaci potřebuje pomoc. Řekla jsem si, proč nepomoci i dalším, potřebných je vždy hodně,“ popsala Havlová.

Spolek disponuje transparentním účtem 5688556885/2010. Z vybraných prostředků nakupuje především potraviny, kterými podporuje zejména matky samoživitelky, které se dostanou do obtížné finanční situace.