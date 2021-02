/FOTO/ Dámy ve slušivých róbách v doprovodu gentlemanů, bujarý smích a zaplněný taneční sál. Tak běžně vypadá atmosféra plesové sezóny, která by v normální situaci byla v plném proudu. Letos ani nevypukla kvůli epidemii koronaviru. Kromě organizátorů a návštěvníků to má dopad i na muzikanty, kteří na plesech pravidelně vystupovali. Jedním z nich je i liberecký Big’O’Band.

Ples Městského divadla v Jablonci nad Nisou. | Foto: Archiv Big’O’Bandu

Na plesovou sezónu vzpomíná i kapelník Big’O’Bandu Marek Ottl. „Za tu dobu jsme se stali kapelou, která si může vybrat, kde a co bude hrát. V posledních letech vystupujeme na plesech, kde nám je dobře,“ podotkl. Největší výzvu pro ně představoval Hejtmanský ples, a to především z hlediska dramaturgie a prostoru. „Každý ples má něco do sebe. Rádi jsme jezdili do Klokočí nebo do Hrádku nad Nisou. Prostě všude tam, kde nás mají rádi. A nezáleží na tom, zda to je zrovna maturitní, nebo tematicky laděný ples,“ dodal Ottl. Kouzlo těchto společenských událostí podle něj spočívá hlavně v lidech, kteří si užívají atmosféru. „Hrajeme kvůli nim. Ta energie, co z nich sálá, nás neuvěřitelně nabíjí a nutí nás jim to vracet,“ zdůraznil kapelník.