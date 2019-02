JABLONEC NAD NISOU - Sedm dívek ze Základní katolické školy v Jablonci se rozhodlo pokračovat v tradici a dvacet čtyři hodin plést náramky přátelství. K pletení je zapotřebí veliké množství bavlnek, občerstvení, ale především trpělivosti. Náramky pletly celý den a noc na počest přátelství a květnových svátků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Žákyně devátých tříd s pletením začaly v pondělí v osm hodin ráno a přes celou noc pokračovaly v tvorbě náramků, aby je mohly předat dětem ze Švýcarska. Ty k nim přijedou v rámci tradičního výměnného pobytu.

V minulých letech náramky putovaly do jablonecké nemocnice na oddělení pediatrie nebo prvňáčkům, kteří mají zájem Základní katolickou školu navštěvovat. Loni dvanáct žáků vytvořilo 136 náramků. „Cílem je vždy náramky někomu předat. Jedná se již o třetí ročník maratonu v pletení náramků,“ řekla učitelka občanské nauky Dagmar Kindlová, která s dívkami strávila při pletení celou noc.

Ona se třemi děvčaty vydržela skutečně nespat, ale rekord nepokořily. S úderem osmé hodiny ranní leželo na stole hotových 124 náramků. „Nejpilnější byla Klára Černá, má na kontě rovnou dvacítku,“ pochválila žákyni Kindlová.

S nápadem původně přišla učitelka z místní školy Pavla Petráková. „Náramky v minulých dvou ročnících jsme pletli na podzim ke dni studentů. „Letos jsme z organizačních důvodů zvolili sedmý květen,“ vysvětlila Dagmar Kindlová.

Pokračovat v tradici chtěli především žáci. To, že se třetí ročník uskutečnil, je především jejich zásluha.

„Pletení náramků mě baví. Chci si také vyzkoušet, jestli maraton zvládneme bez učitelky Pavly Petrákové,“ řekla žákyně devátého ročníku Diana Klimánková při startu akce.

Dívky si přinesly i spací pytle. Cílem však bylo neusnout a věnovat se tvorbě náramků přátelství různých barev, druhů a tvarů nepřetržitě. Všem se to nepodařilo.

Zda se bude konat další, v pořadí již čtvrtý ročník, rozhodne zájem žáků ze Základní katolické školy v Jablonci.