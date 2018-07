Pneumatiky, trouby, azbest. Skládka v Osečné musí zaplatit obří pokutu

Liberecký kraj – Česká inspekce životního prostředí trestala firmy za nakládání s odpady.

Černá skládka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

Tisíce tun nepovoleného odpadu, nebezpečný azbest i škodlivé navážení zeminy do nivy Ploužnického potoka. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Liberci zveřejnila, kdo si za loňský rok „vykoledoval“ největší pokutu. Na prvním místě se ocitla skládka Purum v Osečné, společnost by měla za dvě pokuty zaplatit dohromady 1,45 milionu korun. Následuje ji stavební společnost C. Bau s pokutou 250 tisíc.

„První pokutu, která je ve výši milion korun, jsme na skládce v Osečné vyměřili za ukládání nepovolených odpadů. Našli jsme zde například pneumatiky, mikrovlnnou troubu i videorekordér. To jsou odpady, které podléhají povinnosti zpětného odběru a na skládku nepatří,“ uvedla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Liberec Hana Kolářová.

Podle ředitelky společnosti EMS Purum Andrey Exnerové se však jednalo pouze o skelety těchto zařízení. „A v případě pneumatik šlo o ohořelé kusy, které už nelze využít jako recyklační materiál,“ dodala Exnerová. Inspektoři však zjistili, že na skládce je uloženo dalších 6000 tun nepovoleného odpadu, v tomto případě směsi stavebního materiálu, za který provozovatel podle ČIŽP nezaplatil poplatek.

Druhou pokutu, tentokrát ve výši 450 tisíc, dostal Purum před několika týdny, a to za nepovolené ukládání azbestu, čímž mohli podle oblastní ředitelky ČIŽP přímo ohrozit zdraví zdejších obyvatel. „Volně uložený azbest se totiž obrušuje a létá z něj karcinogenní prach. Asi 150 metrů od skládky navíc vede cyklostezka,“ upozornila Kolářová.

Ani v tomto případě však zástupci skládky s uloženou pokutou nesouhlasí. „K situaci, že byl odpad s obsahem azbestu částečně odkrytý, došlo při ranním návozu a uvedený stav vznikl z důvodu poruchy bagru,“ tvrdila Exnerová a dodala, že se firma bude proti oběma pokutám bránit. S odvoláním k první pokutě na Ministerstvo životního prostředí však neuspěla.

ZAVEZLI ŘÍČNÍ NIVU

Druhou nejvyšší sankci, 250 tisíc korun, vyměřila ČIŽP stavební firmě C. Bau za navážku zeminy s příměsí stavebních materiálů do lesa u Ploužnice na Českolipsku. Firma zasypala směsí 200 metrů dlouhý úvoz a zavezla 300 metrů čtverečních přímo v údolní nivě potoka. „Došlo k zásahu do těchto významných krajinných prvků a poškození minimálně 86 stromů,“ doplnila Kolářová s tím, že takovéto narušení nivy může být podle ní nebezpečné také kvůli povodním, protože v potoce pak dochází k rychlejšímu průtoku.

Za loňský rok provedli inspektoři v kraji 788 kontrol a uložili 134 pravomocných pokut v celkové výši 6,4 milionu korun.