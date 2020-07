Zdroj: Deník / Jan SedlákOd 1. srpna začne soubor dalších staveb na Anenském náměstí. V praxi to znamená, že po dobu prací na Anenském náměstí bude zdejší parkoviště uzavřené. „Jeho plocha bude sloužit pro potřeby stavby,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Matěchová.

Soubor staveb bude zabírat prostor od křižovatky ulic Budovatelů x Soukenná x Kostelní, tedy od hotelu Merkur až po okružní křižovatku U Zeleného stromu. Těchto 140 metrů má termín dokončení do konce října letošního roku.

Pro stavbaře jde o komplikovaný úsek. „Proto bude rozdělený na etapy, kdy první etapa potrvá do 15. srpna a další etapy postupně až do konce října,“ popsal náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Vzniknou tu tři staveniště. „To první potrvá jen tři dny, během kterých bude napojen stávající vodovod na provizorium položené od okružní křižovatky U Zeleného stromu až k hotelu Merkur,“ přiblížil Roubíček. Druhé staveniště bude v ulici Fügnerova od ulice Budovatelů k mostu přes Lužickou Nisu.

„Zde se bude budovat nová kanalizace a kvůli výkopu bude odstraněna vozovka v celé šíři, proto bude tato část ulice Fügnerovy zcela uzavřená a část ulice od mostu k ulici Sadové bude obousměrná,“ řekl vedoucí odboru rozvoje Martin Jančík. Příjezd a výjezd ke krytému parkování bude možný vždy v jedné polovině vozovky, vyjíždět se bude do ulice Sadová.

Třetí staveniště zabere polovinu ulice U Zeleného stromu od hotelu Merkur po most, překládat se tam bude plynovodní potrubí. Po dobu prací na Anenském náměstí bude parkoviště uzavřené.

Stavba dešťové kanalizace měla začít už na podzim loňského roku a počítalo se s tím, že křižovatka bude na jaře letošního roku průjezdná. Tehdy ale proti rozhodnutí o stavebním povolení podala doslova na poslední chvíli skupina místních podnikatelů odvolání. Nakonec se tu do země koplo až 16. března 2020.

V Jablonci nad Nisou se ale staví na vícero místech. V únoru začala rekonstrukce ulice V Aleji. „Tady prochází rekonstrukcí vodovod a kanalizace, vozovka, chodníky, veřejné osvětlení, přibude nová zeleň. Výsledkem stavby bude také legalizace maximálního možného počtu parkovacích míst. Pro dopravu bude ulice V Aleji po etapách zcela uzavřená do letošního listopadu,“ poznamenal náměstek Petr Roubíček. Nadále pokračuje rovněž výstavba nové kruhové křižovatky v místě zvaném Ostrý roh.

Objížďky Budovatelů od 1. srpna

Ulicí Budovatelů bude možné jet od Liberce až k parkovišti před prodejnou Datart i k parkovišti na protější straně. Doprava z ul. Kostelní bude se stávajícím omezením možná stále do ulice Soukenná a střídavě do ulice Budovatelů. Do ulice U Zeleného stromu se bude moci vjíždět jen částečně, a to jen pro vjezd do ulic Dvorská a tzv. slepé komunikace, což je vjezd do dvora. Průjezd k okružní křižovatce možný nebude. Parkoviště na Anenském náměstí bude po dobu stavby uzavřené a jeho plocha bude sloužit pro potřeby stavby. Chodci nebudou moci přejít přes most v ulici U Zeleného stromu. Jako náhradní cesta budou sloužit ulice Soukenná či Dvorská, Lidická a 5. května. Po 15. srpnu se uzavírky a objížďky opět změní, a to dle skutečného postupu prací.