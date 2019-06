Při troše štěstí čekalo návštěvníky liberecké zoologické zahrady včera příjemné překvapení. Ve výběhu šelem totiž mohli spatřit dovádět dvě koťata vzácného, v přírodě už vyhubeného lva berberského. Narodila se 8. května čtyřleté samici, u níž se jedná už o třetí mláďata. V prvních dvou případech, ale nedopadl odchov dobře a koťata uhynula.

„Přestože ani v tomto případě se nejednalo o bezproblémový odchov, lvíčata se jeví jako zdravá a silná,“ sdělila mluvčí liberecké zahrady Barbara Tesařová s tím, že mláďata neobývají stejný výběh jako jejich rodiče. Kvůli komplikacím bylo nutné je oddělit.

Stejně jako v předchozích případech totiž o mláďata ztratila lvice zájem a přestala je kojit. „U samice s největší pravděpodobností neprobíhá laktační anestrie, to znamená klidové období bez říje, které u většiny velkých kočkovitých šelem trvá až do odstavu koťat. Po tuto dobu mláďata zůstávají s matkami, naše lvice se ale dostala do říje už tři týdny po porodu a koťata opustila,“ vysvětil zoolog Luboš Melichar, podle kterého hrozilo, že by samice své potomky sama zahubila. Naštěstí ale byla podle něj lvíčata už natolik silná a vyvinutá, že brzy začala sama přijímat pevnou masitou stravu i bez asistence ošetřovatelů.

„Přestože se obě koťata vyvíjí standardně, postupně přibývají na váze, vyhráno nemáme,“ dodal Melichar a pokračoval. „Už jsme to zažili. Zlom může nastat kdykoli,“ poznamenal.

Pohlaví koťat zoo zatím nezveřejnila, potvrdí se až po očkování příští týden.

Poprvé porodila lvice Shani v prosinci loňského roku, lvíčata ale uhynula po necelých třech týdnech. Podobná situace se opakovala i v březnu tohoto roku.

Lvy berberské chová liberecká zoo od roku 2015, kdy získala dva mladé samce ze Zoo Olomouc. Jeden z nich byl později odvezen do Francie, odkud na oplátku přijela samice. „Lev berberský je přesně tím druhem, který na naší planetě přežívá jen díky koordinovanému chovu. Ve volné přírodě byl vyhuben kvůli nadměrnému lovu a ztrátě přirozeného prostředí již v 19. století,“ objasnil ředitel Zoo Liberec David Nejedlo, který doufá, že díky úsilí zoologických zahrad i ochranářských organizací se jednou podaří lva berberského do přírody vrátit. „Zatím to kvůli politické nestabilitě i nedostatečným ochranářským opatřením není možné,“ uzavřel.