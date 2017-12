Po půl století se vrátí na koleje rychlík na trase Praha – Harrachov

Harrachov – Pamětníci si vzpomenou, že v minulosti jezdil do Harrachova rychlík z Prahy. O obnovení tohoto spoje jedná kraj s dráhami.

Vlak. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Petra Lejtnarová

Nápad vytvořit přímý spoj mezi Prahou a Harrachovem zde není poprvé. Ještě v sedmdesátých letech přímý vlak mezi českou metropolí a Harrachovem jezdil. V současné době končí rychlík z Prahy na nádraží v Tanvaldě. Dobrou zprávou proto je, že v této době začala probíhat jednání o zavedení tohoto spoje mezi Českými dráhami a Libereckým krajem.

„Ano, jednáme o zavedení víkendových vlaků, které by mířily do oblasti Krkonoš a Jizerských hor,“ sdělil Radek Joklík z generálního ředitelství Českých drah. Jak dodal, první zájemci by se tak mohli tímto vlakem svézt až na jaře příštího roku, přesné datum ale zatím není známé. „Uvažujeme o zavedení celoročního provozu o víkendech,“ řekla mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková. Jízda tímto spojem by měla trvat přibližně tři a půl hodiny.

PRVNĚ ASI V DUBNU

Podle dosavadních zpráv by se mohlo jednat o měsíc duben. „Bližší informace zveřejníme v budoucnu po dojednání zavedení spoje,“ sdělil mluvčí ČD Joklík.

Nový vlak ocení zejména turisté, ale nejen oni. „Samozřejmě považujeme rozhodnutí obnovit tento vlak za pozitivní. Navíc se nebude týkat pouze turistů, ale také například studentů, a to po celé trase,“ uvedla starostka Harrachova Eva Zbrojová. Podle jejích slov je město na novinku dobře připraveno. „V minulých letech jsme vybudovali a opravili harrachovský tunel, kořenovský most a dokončili dílčí úpravy,“ komentovala harrachovská starostka Zbrojová.

Vlakový spoj by navíc mohl mírně odlehčit silniční dopravě, jelikož v současné době se většina turistů přepravuje do Harrachova automobily. Zajímavostí je mimo jiné i fakt, že vlak pojede i přes známou ozubnicovou železnici. Vzhledem k prudkému sklonu je jisté, že zde budou projíždět pouze vybrané motorové vozy.