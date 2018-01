Po půlce ledna konečně přichází zima. Lyžaři, sáňkaři, nastal váš čas

Jablonecko - Díky vydatnému sněžení se rozjíždějí i vleky v podhůří Jizerských hor a Krkonoš.

Lyžování - ilustrační snímekFoto: Deník / Michal Krestýn

Zatím to byla mizérie, shodují se provozovatelé menších vleků v podhůří Jizerských hor a Krkonoš. Ačkoli to před vánočními svátky vypadalo, že se rozjíždí zajímavá sezona, samotné svátky už přinesly výrazné oteplení, které v první polovině ledna eskalovalo.

Třeba ve Skicentru Zásada tuhle zimu spustili vlek ani ne na čtrnáct dní. „Dnes už ale opět jedeme, lidí je ale zatím jen pár,“ sdělila provozovatelka areálu. Nově se tu nejezdí na papírové jízdenky, ale na čipovou kartu, kterou si lze nabít buď na celý den nebo třeba jen i na hodinu. Ale pozor, v den, kdy si kartu nabijete, musíte svůj čas na sjezdovce strávit, nákup není přenosný do dalších dní.

Jen přes kopec jsme v areálu Ski Plavy. Tady se ještě tuhle zimu nelyžovalo. „Je to nejhorší zima od té doby, co to tu provozujeme. Před Vánocemi sice něco napadlo, pak to ale rychle roztálo. Zima zatím v podstatě nebyla ani pořádně nemrzlo, aby se dalo zasněžovat,“ vysvětlil Josef Šourek za Ski Plavy. Areál přitom potřebuje vydělávat, na letošní sezonu tu provedli generální opravu vleku, přibyly nové kotvy.

Cvičně tu chtějí vlek spustit v pátek, v sobotu 20. ledna by už měl jet areál naplno. „Snad nám počasí vydrží,“ přeje sobě i lyžařům Josef Šourek.

Skvělé zprávy z tras Jizerské 50 Úseky Nová Louka - Blatný Rybník - Rozmezí - Knajpa - Kasárenská čerstvě projety. Hlásíme krásně upravené stopy v prachovém sněhu na tvrdém podkladu. Na tratích vydatně sněžilo a vrstva nového sněhu se pohybuje mezi 15-25 cm v závislosti na nadmořské výšce. Český hydrometeorologický ústav navíc hlásí: „Vzhledem k předpovědi na další dny bude sněhu dále přibývat, a to i v kritických místech tratí okolo 700 m n. m. Podmínky pro trénink na trase celého závodu jsou ideální.“ A nezapomeňte, už 31. ledna končí online registrace, více na www.jiz50.cz.

Skok přes další kopec a jsme ve Zlaté Olešnici, kde ski areál provozuje místní TJ Sokol. Ani tady tuto zimu ještě nevyjeli, ale připravují se. „Doufáme, že se rozjedeme příští víkend, tedy 26. ledna,“ sdělila jednatelka Sokola Jana Ducháčková, jinak též místostarostka obce.

Ačkoli již před Vánocemi zasněžovali, i tady obleva vykonala své. „I přesto, že sníh padá, máme ho dostatek jen na dětském vleku. Ten ale samotný pouštět nebudeme, protože pro rodiny s většími dětmi to nemá význam,“ doplnila Ducháčková. Loni Sokolové splatili rolbu, letos se tu objevila webkamera, která nabízí pohledy na dolní stanici vleku.

Zřejmě nejníže položený vlek na Jablonecku se nachází v Alšovicích na Pěnčínsku. na svahu vleku Dráček ve čtvrtek „úřadovala“ rolba.

Ač nejníže položený, tady se o svátcích již lyžovalo, když první lyžaři vyjeli již 23. prosince, poslední pak bohužel už 30. stejného měsíce. Ale má být lépe i tady. „O tomto víkendu bude lyžařský vlek v provozu. Sněhové podmínky jsou ideální, svah máme upravený,“ zve vlekař Jan Halama.

Od pátku je v provozu i Skiareál Kozákov. Zato vlek na Hamštejně (Koberovy) se jen tak nerozjede, chybí podklad.