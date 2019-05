„Se zřizovatelem jsme se dohodli, že navýšíme kapacitu z 26 na 40 dětí. Druhá třída mateřské školy začne fungovat letos v září,“ informovala ředitelka zařízení Jana Fialová. Další třídu zaplní předškoláci, kterých je v současné době nejvíce. Do nových prostor, které vznikají v prvním patře školy z keramické dílny, nastoupí dvanáct až čtrnáct dětí.

Zájem o školu v obci pedagogové zaznamenali už při zápisu dětí. „Letos měla školka sedmnáct žádostí, přitom do základní školy jich odchází pouze šest. Teoreticky bychom mohli přijmout pouze šest dětí, protože máme plnou kapacitu. Jenže my nechceme posílat děti jinam. Už jen z důvodu, že žadatelé jsou místní obyvatelé, kteří k nám chodili do školy, bydlí na Nové Vsi nebo se do obce přistěhovali,“ doplnila Fialová.

Ředitelka vidí také výhodu v tom, že děti ze školky plynule přejdou z mateřské na základní školu. „Odpadá jim stres z nového prostředí a lidí. Děti se navzájem znají a obohacují se zkušenostmi, hrají si a navazují celoživotní přátelství,“ doplnila Fialová s tím, že do budoucna by se měla zvýšit kapacita základní školy.

Ta v současné době disponuje dvěma třídami, ve které jsou děti prvního stupně.

Obyvatelé přibývají

Větší počet obyvatel v Nové Vsi potvrzují i z obecního úřadu. „Když jsem zde před dvaceti lety začínal, měla obec pět set obyvatel. Nyní to je přes osm set. Lidé se k nám stěhují. Máme tu k prodeji zasíťované pozemky, ze spousty chalup vznikly rodinné domy,“ konstatoval starosta obce Milan Fiala. Porodnost má na rozšíření místní mateřské školy také svoji zásluhu. Vítání občánků se zde konalo zhruba jednou za dva roky, nyní se tato milá akce koná dvakrát do roka.

Rozšíření kapacity mateřských škol čeká i Jablonec nad Nisou. Tam však s nedostatkem míst bojují každoročně. Poslední navýšení proběhlo v Mateřské škole ve Mšeně, kde budovu bývalého fitness centra přestavěli na třídu. A jablonecká radnice plánuje další rozšíření.

„Jedna nová třída právě vzniká přestavbou bývalého školnického domku v Mateřské škole Nová Pasířská. Ta bude otevřena od letošního 1. září. Začátkem roku 2020 dojde ještě k navýšení kapacity Mateřské školy Arbesova, kde přístavbou vzniknou dvě nové třídy,“ řekla mluvčí jablonecké radnice Jana Hajná.

V dalších oslovených menších obcí na Jablonecku s rozšířením prostor mateřských škol zatím nepočítají, byť jsou s počtem dětí na horní hranici. „Máme s výjimkou dvě třídy po 25 dětech, a to je zatím dostačující,“ uvedl starosta obce Plavy Milan Hloušek s tím, že obce se řídí demografickým vývojem. „Ten nám právě neukazuje, že bychom museli kapacitu rozšiřovat,“ dodal.