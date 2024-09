Na celé Česko včetně Libereckého kraje se ženou extrémní srážky, meteorologové očekávají i výrazné vzestupy hladin vodních toků, záplavy a místy silný vítr, který by mohl z podmáčené půdy vyvracet stromy. V Jizerských horách a Krkonoších mohou nárazy větru dosáhnout až 110 km/h. Němci se už připravují na velké povodně a varují i nás jako svoje sousedy. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zatím vydal předběžnou výstrahu.

"Období od čtvrtka 12. září do neděle 15. září očekáváme velmi deštivé s výraznými srážkovými úhrny. Mezi modely panuje shoda, že na velké části území může napršet přes 100 mm, v exponovaných lokalitách i výrazně více. V důsledku toho se předpokládají i výrazné vzestupy hladin vodních toků," uvedli meteorologové.

Během víkendu bude podle předpovědi místy také větrno, což může způsobovat v kombinaci s podmáčeným terénem kromě polomů i vývraty stromů.

"Situaci budeme s ohledem na potenciální výrazné dopady bedlivě sledovat a dále upřesňovat. Během zítřka je vysoce pravděpodobné vydání výstrahy s extrémním, nejvyšším stupněm nebezpečí.

V předpovědích pro Liberecký kraje to zatím vypadá na vydatnější déšť od pátku, a to hlavně v Jizerských horách a Krkonoších, večer se pak postupně začne zvedat silnější vítr s nárazy až 20 m/s. Před velmi silnými nárazy větru až 90 km/h a na horách dokonce až 110 km/h pak varuje ČHMÚ hlavně na sobotu.

Němci se připravují velké povodně, na tisíciletou vodu

Rozsáhlé povodně hrozí od čtvrtka také na jihovýchodě Německa. V úterý před nimi varovali meteorologové na specializovaném webu wetter.com. Podle něj by vydatný déšť mohl povodně způsobit také v Česku a Rakousku. Meteorologové ovšem zdůraznili, že modely vývoje by se mohly ještě změnit.

„Možná máme před sebou velké povodně na jihovýchodě Německa a u našich sousedů v Česku a Rakousku,“ uvedl meteorolog Ronald Porschke. Zároveň zdůraznil, že okolo vývoje počasí od čtvrtka do neděle panuje ještě mnoho nejasností.

Pokud by se naplnily současné předpovědi odvozené z numerických modelů GFS a ECMWF, bylo by v jižním a jihovýchodním Bavorsku podle německého meteorologa "všechno pod vodou". Záplavy by byly zhruba třikrát větší než ty z počátku června, které si v Bavorsku vyžádaly šest obětí.

Podle dalšího meteorologa Albana Burstera by povodně mohly být horší než ty, které střední Evropu zasáhly na přelomu května a června roku 2013. Tehdy se s nimi potýkalo také Česko. I Burster zdůraznil, že se řídí daty, které má nyní k dispozici.

Mohlo by vás zajímat: Libereckým krajem se prohnaly silné bouřky, Frýdlantsko se nevyhnulo povodni