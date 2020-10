Hygienici zaznamenali dramatický nárůst případů nemoci covid-19 v Libereckém kraji. Za úterý přibylo rekordních 276 potvrzených případů. Podle ředitele krajské hygieny Vladimíra Valenty jde o nejvyšší denní nárůst od začátku pandemie. Na jaře dosáhlo nejvyšší číslo denního nárůstu 166 pozitivních případů.

Největší nárůst pozitivně testovaných je podle hygieny ve věkové kategorii od 15 do 24 let. Z toho důvodu se od středy uzavřely v okresu Liberec střední školy. Na dálku zahájili akademický rok i na liberecké univerzitě. K velkému nárůstu počtu pacientů s covidem-19 došlo také ve věkové skupině nad 65 let.

V kraji také výrazně přibývá lidí, kteří musí být kvůli nemoci hospitalizovaní. V liberecké krajské nemocnici je jich aktuálně 31, z toho 6 ve vážném stavu na ARO. Dalších 14 pacientů leží na jednotkách intenzivní péče a 11 na infekčním oddělení. Ve vážném stavu jsou hospitalizováni také čtyři pacienti v České Lípě, pět v Jablonci a tři v Jilemnici.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Přemysla Sobotky to nemocnice zatím i přes velké vypětí zvládají. „Máme přístroje, máme ventilátory, ale hrozí, že bude nedostatek personálu,“ upozornil.

Z toho důvodu musí nemocnice rušit plánované operace, aby případné pooperační komplikace neubíraly počty lůžek na jednotkách intenzivní péče či právě anesteziologicko-resuscitačních odděleních.

Týká se to například jablonecké či českolipské ortopedie. Plánované operace musela z kapacitních důvodů omezit i Jilemnice a právě Krajská nemocnice Liberec. „Věřím, že to i přes komplikace lidé pochopí, protože je potřeba se v prvé řadě postarat o ty, kteří jsou ohroženi na životě,“ podotkl Sobotka. „Akutní péče ale omezena nebude, stejně jako péče o onkologické pacienty nebo lidi s chronickým onemocněním,“ dodal.

Jak on, tak hejtman Martin Půta, důrazně varovali, aby lidé důsledně dodržovali všechna předepsaná opatření a přestali je zpochybňovat. „Jinak se zahltí nemocnice a budeme řešit to, co na jaře řešili v Itálii,“ připojil se k varování krajský hygienik Vladimír Valenta.

Zatím největším ohniskem nákazy v kraji je liberecké Divadlo F. X. Šaldy. „Tam jsme otestovali 200 zaměstnanců, bohužel téměř polovina z toho je pozitivních a očekáváme, že přibudou další,“ uvedl šéf krajské hygieny. Nejvíce nakažených je v opeře a orchestru divadla, nákaza se ale nevyhnula ani technice, činohře a baletu. Podle Valenty se prokazatelně nakazili i tři diváci, kteří seděli v první řadě při nedávné premiéře opery Jakobín. Divadlo proto zůstalo od minulého víkendu uzavřené.

V domovech důchodců a dalších sociálních ústavech Libereckého kraje byly zatím zaznamenány pouze jednotlivé případy. To, že se nákaza v těchto ani dalších zařízeních nešíří ohniskovitě, přikládá Valenta trasování. Vymezil se také ostře proti nařčení, že Liberecký kraj dostatečně nevyužívá systému chytré karantény, na který hygiena postupně přechází. Upozornil, že ještě než byl tento systém zaveden celostátně, liberecká hygiena ve spolupráci s Technickou univerzitou vyvinula a už na jaře spustila vlastní systém chytré karantény. Oba jsou založeny na telefonickém dohledávání kontaktů.

„Chtěli bychom oba systémy propojit a využít jejich výhody. Opakuji, že naším cílem není počet provolaných minut, cílem je nebýt ve skluzu a trasovat. Mě i moje spolupracovníky nesmírně frustruje, když se dočteme, že nestíháme, protože nevyužíváme centrální systém. Trasovat stíháme a jsme v tom nejlepší v republice,“ ohradil se důrazně Valenta, který už na jaře kritizoval některé postupy hlavní hygieničky Evy Gottvaldové. Že byla kritika oprávněná, potvrdilo i její pozdější odvolání.

Koronavirus v aktuálních číslech

Od začátku října eviduje krajská hygiena celkem 865 případů, což je čtvrtina všech pozitivně testovaných od začátku března.

Podle ministerstva zdravotnictví je tak aktuálně v kraji 1 559 aktivních případů.

Nákaza se nejvíce šíří ve věkové kategorii 15 až 24 let. Vzrůstá i počet nakažených mezi lidmi nad 65 let. Těch bylo dosud 5 procent z celkového počtu, nyní se číslo vyhouplo na 9 procent.

V souvislosti s koronavirem v kraji zemřelo 11 lidí, z toho čtyři za poslední dva týdny.