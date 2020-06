Pět křížků, pět mrtvých. Taková je bilance za prvních pět měsíců letošního roku na silnicích Libereckého kraje. Dalších 17 lidí skončilo s těžkým zraněním a trvalými následky.

Většina těžkých nehod, při kterých asistovala policie i záchranka, má společného jmenovatele – rychlou jízdu a alkohol. „Alkohol za volantem je letos v našem kraji opravdu závažným problémem. Počet nehod, kdy byl u viníka nehody zaznamenán alkohol nebo drogy, výrazně vzrostl,“ varoval ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Společně s policií vyzývá k opatrnosti. Do kampaně chce zapojit i některé známé sportovce.

Opilec vezl děti

Opilí řidiči zavinili v kraji od ledna do května celkem 108 nehod, což je o 34 víc než za stejnou dobu loni. Více než polovina viníků závažných nehod přitom měla v krvi přes 1,5 promile, což podle odborníků představuje středně těžkou opilost. „Nejen že takový řidič podstupuje mnohonásobně vyšší riziko střetu, ale při samotné nehodě se hůře chrání a následky bývají těžké až fatální,“ vykreslil Polák.

Někdy ale stačí i mnohem méně. Řidiči dodávky, který letos v březnu vjel do protisměru na silnici v Hrabačově u Jilemnice, naměřila policie „jen“ půl promile. Následky ale byly tragické. V protijedoucím autě zemřela mladá spolujezdkyně, další dva spolujezdci – muž a dítě – byli převezeni do nemocnice stejně jako pasažéři dodávky, kterou řídil viník. Lehké až středně těžké zranění utrpělo celkem sedm lidí, z toho pět dětí a mladistvých. V dodávce, kterou řídil opilý řidič, cestovaly čtyři děti do 15 let.

V únoru došlo hned ke dvěma smrtelným nehodám také u Bílého Kostela na Liberecku. Právě Liberecko je na tom bilancí nehod nejhůře. Na silnicích tu jen do května zemřeli tři lidé, další dva skončili s vážným poraněním. Semilsko, kde při nehodách zemřeli dva lidé a pět se jich těžce zranilo, je hned druhé v pořadí. Českolipsko eviduje sedm těžce zraněných. V okresu Jablonec si prvních pět měsíců letošního roku vyžádalo tři těžce zraněné. Přes 330 osob skončilo šokem a lehčím poraněním. Značné jsou i materiální škody.

Od začátku roku do května řešila policie na území kraje celkem 1714 dopravních nehod. To je sice oproti loňsku o 188 méně, avšak narostl počet mrtvých. „Porovnáme-li výsledky s prvními pěti měsíci loňského roku, evidujeme o dvě oběti dopravních nehod více,“ potvrdil vrchní komisař krajské policie v Liberci Jan Frieser.

Nepříznivá bilance se ale netýká jen Libereckého kraje. Od ledna do května přišlo na českých silnicích o život 182 lidí, což představuje meziroční nárůst o sedm obětí. Dohromady policisté na tuzemských silnicích šetřili už přes 36 tisíc dopravních nehod. Naopak příznivý je v kraji meziroční pokles počtu těžce zraněných, a to o čtyři osoby, což policie přičítá právě prevenci.

Na žebříčku viníků dopravních nehod figurují vedle alkoholu, drog a vysoké rychlosti také zvířata. A to dokonce ve 392 případech. Mezi nejčastější případy patří srážky s vysokou a černou zvěří, tedy srnami a divokými prasaty. K těm docházelo zejména v jarních měsících, kdy se zvěř stahovala z lesů za potravou na travnaté louky. Mezi nejnebezpečnější úseky patří podle policie zejména silnice na Českolipsku, které protínají dlouhé lesní úseky, v libereckém okrese by si lidé měli dávat pozor opět kolem Bílého Kostela a Hrádku nad Nisou.

Celkem 51 nehod mají na svědomí také cyklisté nebo koloběžkáři. „Zvláště nebezpečné jsou večerní sjezdy z hor, tam vyjíždíme nejčastěji,“ upozornil náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín, který stejně jako policie a Tým silniční bezpečnosti apeluje, aby cyklisté používali ochranné přilby, i když jim to přímo neukládá zákon.

Osm nehod pak zavinili chodci a stejný počet kolapsů na silnici zapříčinila špatná nebo rozbitá silnice. „Vůbec se tomu nedivím, silnice v kraji se sice hodně vylepšily, ale pořád jsou úseky, kde se „lepí“. Dělníci tam vyfrézují kusy asfaltu, objedou je oranžovou barvou a zmizí. My, co tu jezdíme denně, už víme, ale lufťáci nekoukají, šlápnou na brzdu a malér je hotový,“ glosoval profesionální řidič takové úseky. Nejnověji brzdí dopravu na frekventované silnici mezi Libercem a Jabloncem před křižovatkou u sídliště Kunratická.

Pozor na děti

Zvláště se pak Tým dopravní bezpečnosti zaměřil na děti. Právě ty jsou podle jeho ředitele Jana Poláka v silničním provozu nejohroženější skupinou, zejména v letních měsících. V uplynulých 15 letech zemřela třetina dětí v důsledku dopravních nehod právě během prázdnin. Nebezpečí hrozí podle dopravních specialistů dětem na kole, silničním přechodu i v autě.

A tady znovu apelují na rodiče či prarodiče: „Děti, které nejsou připoutány ve správné sedačce, čelí až sedminásobně vyššímu riziku úmrtí při dopravní nehodě,“ varoval Jan Polák. Upozornil také na to, že děti do 10 let by se na silnici neměly objevit bez doprovodu. Povinností je také ochranná přilba u cyklistů do 18 let.