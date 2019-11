Kolářová získala za návrh batohu pro handicapované zvaný B-Help Národní cenu za studentský design v juniorské kategorii. Zároveň obdržela i nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování a stala se držitelkou Ceny veřejnosti. Košek je čerstvým držitelem ocenění Dobrý design za soubor exkluzivních skleněných váz Lapideus.

„Národní cena za studentský design je považovaná za dost prestižní ocenění. Úspěch je to vzhledem k velké konkurenci opravdu značný,“ poznamenal uznávaný sklářský výtvarník a bývalý pedagog sklářské školy Martin Hlubuček.

Nikola Kolářová šla se svou prací proti produkci sklářské školy jen zdánlivě. Obor Produktový design totiž zasahuje do mnoha oblastí lidského života, oblečení a pomůcky nevyjímaje. Návrh na projekt B-Help (nebo-li batoh, který pomáhá) vytvářela jako svou maturitní práci. Už zpočátku chtěla vytvořit věc, která by měla nějaké poslání a nebyla jen další řadovou realizací. Jelikož v té době začínala se šitím vlastních batohů, napadlo ji tyto dvě věci spojit a převést je do maturitní práce.

„Nakonec jsem přišla s myšlenkou vytvořit batohy, které ponesou stylizované motivy z obrázků, které nakreslí či namalují klienti speciálních terapeutických dílen. Tímto projektem jsem chtěla podpořit a poukázat na tyto mnohdy neziskové organizace,“ popsala Kolářová.

Podstatnou součástí tohoto designu je koncepce, která počítá s tím, že koupí takového batohu zákazník přispěje na konto zařízení, které je do projektu zapojeno. „Tato práce byla už v červnu vyhodnocena jako nejlepší maturitní práce 2019 v oboru Produktový design,“ poznamenal zástupce pověřený vedením školy Martin Smola.

Na vítězném návrhu porota ocenila právě i to, že plně funkční lehký batoh s vhodně zvolenými materiály má i přidanou hodnotu.

Antonín Košek přesvědčil porotu souborem váz zvaným Lapideus aneb Vázy s historií. „Lapideus je latinské adjektivum, které znamená kamenný nebo z kamene. Odkazuje tak na barevnost váz, která se inspiruje drahými kameny typickými pro oblast starověkého Egypta. Odtud čerpám i tvarosloví, které se inspiruje pohřebními nádobami,“ přiblížil autor.

Vázy jsou koncipované jako soubor, mohou však doplňovat interiér i jednotlivě. Soubor je určený pro malosériovou výrobu, aby si zachoval svoji exkluzivitu.

Oba čerství absolventi železnobrodské sklářské školy navrhovali tyto produkty pod vedením pedagožky Zuzany Kynčlové.

Za zmínku stojí ještě další dvě studentské práce železnobrodské průmyslovky, které v prestižní soutěži získaly skvělá umístění ve veřejném hlasování. Druhé místo obsadilo dětské odrážedlo Koloběh od Emy Naarové a třetí místo získaly skládací sáně Sledgeboard studenta Romana Mareše, které vznikaly pod výtvarným vedením pedagoga Tomáše Rýdla.