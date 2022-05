Jen něco přes rok mohli řidiči jedoucí na Polsko, Tanvald či Harrachov zamířit přímo do centra Jablonce nad Nisou. Jenže silnice I/14 je v ulici zase uzavřena, tentokrát kvůli rekonstrukci mostu u křižovatky hlavní silnice a Mlýnské ulice. Celkové náklady na opravu mostu přes Mšenský potok přesahují více než 10 milionů korun.

Státní podnik Ředitelství silnic a dálnic naplánoval rekonstrukci mostu od poloviny května až do konce září letošního roku. Jeden z hlavních průtahů Jabloncem tak bude přes letní turistickou sezonu opět uzavřen. „Objízdná trasa bude vedena ulicemi 5. května a SNP. Opravu mostu plánujeme ukončit začátkem září,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Dana Zikešová.

Obyvatelé okolních ulic jsou smutní. Více než dva roky, od podzimu roku 2018 do začátku roku 2021, jim pod okny duněla doprava kvůli stejné objížďce. „Nerozumím tomu. Zase nám budou měsíce drnčet talíře v kredenci. Nechápu, že nemohli udělat vše najednou,“ rozčilila se Eva, obyvatelka jednoho z domů v ulici 5. května, kudy znovu povede objízdná trasa.

Kdo může za propad školní budovy v Podhorské ulici? Podle znalce stavbaři

Tehdy byla ulice Podhorská limitována rekonstrukcí historické budovy Střední odborné školy, a také havárií při rekonstrukci.

Přestavba na jedno z Center odborného výcviku (COV) v Libereckém kraji, začala na sklonku léta roku 2018. Po několika měsících, o víkendu 24. a 25. listopadu, se zřítila nosná zeď uvnitř budovy spolu s několika stropy. K nehodě došlo naštěstí v době, kdy v rekonstruované budově nikdo nebyl. „Nejhorší ale bylo zjištění, že ta stěna mohla spadnout klidně za provozu. Ani si nedomýšlím, co by to mohlo způsobit,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Dopravní peklo?

Po několika dnech doporučili statici uzavřít ulici z důvodu nestabilního stavu budovy. Na přelomu března a dubna roku 2019 byla budova podepřena speciální kovovou konstrukcí a ulice částečně zprůjezdněna ve směru od Tanvaldu.

Rekonstrukce mostu v Podhorské přitom není jediné dopravní omezení, které začalo Jablonec svírat.

Na Anenského náměstí v Jablonci nelze parkovat, staví retenční nádrž

Úplně se uzavřelo parkoviště na Anenském náměstí včetně výjezdu a vjezdu z náměstí do Dvorské ulice, a to kvůli výstavbě velké retenční nádrže. Omezení potrvá přibližně do poloviny tohoto října. Důvodem je pokračování výstavby dešťové kanalizace, za kterou město zaplatí 19 milionů korun. Místem vede silnice, která tvoří jednu z hlavních tepen z centra města na Liberec. Je zúžená a platí tu omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině.

V Kamenné ulici, protínající srdce města kolem radnice, se pokračuje ve výstavbě dešťové kanalizace a rekonstrukci sítí. Práce jsou rozdělené do dvou let a náklady na městskou část přesáhnou 19 milionů korun.

Úplně uzavřená je až do listopadu ulice Průmyslová od Liberecké po ulici 28. října. Stavba inženýrských sítí bude rozdělená do dvou etap, zahrne i samotnou křižovatku a rozpočet na ni počítá s částkou 13,6 milionu korun.

V Železném Brodě pokračuje poslední etapa revitalizace Jiráskova nábřeží

Do října se bude pracovat v Lesní ulici. Oprava za 12,7 milionu korun se týká části od železničního přejezdu po křižovatku s ulicemi Lesní stezka a Liliová.

Od začátku března pokračují opravy ve Hřbitovní ulici. Uzavře se tak dvouletý projekt, město za letošní část zaplatí více než devět milionů korun. Uzavírka části ulice potrvá do srpna. Ulice Stará osada bude uzavřená do října kvůli dokončení stavby dešťové kanalizace a rekonstrukce veřejného osvětlení i komunikace. Město za dílo letos zaplatí téměř 16 milionů korun. Úplně uzavřená je do srpna Letní ulice v Kokoníně. Stavějí se zde vodohospodářské sítě.