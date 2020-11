Liberecký kraj konstrukci prodal v takzvané e-aukci. „Ta proběhla ve středu 18. listopadu. Jedná se o prodej konstrukce včetně úklidu a uvedení pozemních komunikací do původního stavu. Termín demontáže věží je do konce letošního roku,“ upřesnil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort ekonomiky, investic, veřejných zakázek a informatiky Zbyněk Miklík.

Konstrukce podpírala budovu Střední školy řemesel a služeb, jejíž přestavbu na Centrum odborného vzdělávání financuje coby zřizovatel právě Liberecký kraj. Přestavba začala v roce 2018, v listopadu následujícího roku došlo k havárii, když se zřítila vnitřní nosná zeď a podlahy.

Nejprve byla ulice Podhorská v úseku, kam by mohla budova spadnout, uzavřena zcela. Investor poté na stavbu povolal společnost Metrostav, která má s podobnými haváriemi zkušenosti. Protože hrozil pád budovy do ulice a silnice, musela být její čelní strana vyztužena obří ocelovou konstrukcí. „Podepřela celou konstrukci památkově chráněné části objektu a tvořila hlavní oporu stavby v této části. Bylo nutné ji provést na výšku tří podlaží,“ popsal mluvčí společnosti Metrostav Vojtěch Kostiha.



Protože konstrukce zasahuje do jednoho pruhu vozovky, průjezdný byl jen jízdní pruh směrem do centra Jablonce. Stabilizovaný objekt předal Metrostav investorovi v září 2019 s tím, že nastoupí zpět původní dodavatelská firma a bude pokračovat v započaté rekonstrukci, kterou přibrzdila havárie stropů. „Další práce si u nás investor neobjednal,“ doplnil Kostiha.

Hotovo bude za rok

Termín pro ukončení projektu je stanoven na 31. prosince roku 2021. „Do tohoto termínu musí být hotové všechny stavební práce a umístěno a zprovozněno pořizované vybavení tak, aby bylo možné budovu používat k jejímu účelu,“ sdělil náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Dan Ramzer.

Termín pro dokončení stavebních prací je 31. října. Poté bude probíhat vybavení celého Centra odborného vzdělávání a projekt bude dokončen do konce roku 2021.

Cena stavebních prací je v současné době přes 134 milionů korun plus dodatečné práce, které nejsou zasmluvněné, a to ve výši maximálně 16 milionů korun včetně DPH. Přestavba školy měla před havárií vyjít na necelých 80 milionů korun. Kraj na přestavbu získal dotaci.



V Libereckém kraji má přestavbami stávajících školských zařízení vzniknout celkem osm Center odborného vzdělávání. Otevřeno je jich sedm, například v Turnově, Kamenickém Šenově nebo ve Vysokém nad Jizerou. Zbývá to to poslední - v Jablonci v Podhorské ulici.