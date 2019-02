Zabezpečení stavby bude stát 18 až 25 milionů korun. Konkrétní částku stanoví kraj na základě skutečně odvedených prací. Sanaci budoucího Centra odborného vzdělávání v jablonecké Podhorské ulici zajistí firma Metrostav. „Firma musí na základě smlouvy podepsané v pátek minulého týdne zabezpečit budovu do tří měsíců od předání a převzetí staveniště,“ přiblížil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Kraj vedl jednání s Metrostavem od ledna, uskutečnilo se celkem šest schůzek. „Budu velice rád, když na zabezpečení objektu navážou práce na vybudování Centra odborného vzdělávání. Byla by škoda, aby tak unikátní projekt nepokračoval,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort školství Petr Tulpa.

CELÝ DŮM ZPEVNÍ

Firma musí dodat do osmi pracovních dnů (tedy do středy příštího týdne) část projektové dokumentace na ocelovou konstrukci a do dalších dvaceti pracovních dnů ji doplnit. Nejpozději do deseti pracovních dnů od účinnosti smlouvy dojde k převzetí staveniště od společnosti, která pracovala na stavbě do listopadové částečné havárie cihlové zdi a stropů.

Do dvou měsíců pak Metrostav vyhotoví ocelovou konstrukci, která celý objekt pevně sevře. Jedná se o těžkou příhradovou konstrukci, která bude postavena na chodníku. „Konstrukce bude tvořit hlavní oporu stavby v této části. Je nutné ji provést na výšku tří podlaží a bude snesena až po zhotovení vnitřních stropů tvořících vodorovné ztužení objektu,“ vysvětlil mluvčí Skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha.

V rámci záměru vytvoření Centra odborného vzdělávání procházela budova, ve které sídlí dílny Střední školy řemesel a služeb, přestavbou. Během rekonstrukce se zhroutila část cihlové zdi v 1. a 2. patře budovy. Havárii zjistila stavební kontrola 26. listopadu loňského roku. Od 13. prosince je část ulice pro dopravu uzavřena.

Na vybudování centra mělo být vynaloženo více než 78 milionů korun. Projekt má za cíl zkvalitnit výuku a splnit současné požadavky kladené na odborné vzdělávání. Součástí záměru je vybudování moderních dílen pro řemeslné obory zlatníků, pasířů a sklářů. Nyní je jasné, že se celá přestavba výrazně prodraží. „A dojde zcela jednoznačně k protahování termínů,“ doplnil Petr Tulpa.

Za přispění fondů z Evropské unie buduje Liberecký kraj osm Center odborného vzdělávání. Vybrané střední školy získají nejmodernější dílny, laboratoře či nové stroje z praxe. Brzy se otevře COV technické (Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov) a COV strojírenství a elektrotechniky (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci).