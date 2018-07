Podívejte se na Jablonec z radniční věže

Jablonec n. N. – Po třech letech se lidem otevřela radniční věž. První návštěvníci vystoupali na ochoz 51 metrů vysoké radniční věže v pondělí 9. července.

Jablonecká radnice.Foto: MM Jablonec n. Nisou

A kdy je možné věž navštívit do budoucna? V pondělí a ve středu je věž otevřená od 10 do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 10 do 15 hodin, a v pátek pouze do 14 hodin. Výstup je možný pouze s průvodcem v každou celou hodinu. Sraz bude v přízemí budovy jablonecké radnice.