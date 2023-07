„I když jsem se učil dobře, nejsem studijní typ. Už na škole jsem věděl, že si otevřu nějakou kavárnu nebo bar. Až časem došlo na to, že bych rád dělal restauraci,“ popsal sympatický mladý muž. Jeho rodiče přišli do Čech před více než dvaceti lety, Petr se narodil už tady. „Jsem Čech s ukrajinskými kořeny,“ doplnil Petr Zejkan.

Petr Zejkan v salonku Podkarpatské restaurace.Zdroj: Deník/Jan SedlákJeho otec koupil v mezičase v Jablonci velký dům. „Jsme rodina, kde se rozhodujeme rychle. Když se na trhu objevil dům, ve kterém dnes pracujeme a žijeme, neváhali jsme, starý dům prodali a koupili tenhle. Skoro tři roky jsme pak bydleli na staveništi, ale vyplatilo se,“ svěřil se Zejkan.

Dům, ve kterém byla restaurace nebo podobné zařízení i v minulosti, přestavovala rodina v době covidové. „Zpočátku to bylo dobré, sice se nikam nemohlo, ale mohli jsme v relativním klidu pracovat. Pak ale začala válka a ceny stavebních materiálů vystřelily do neskutečných výšek. Najednou stála pálená cihla skoro čtyřikrát víc. Objížděli jsme domy v demolici, sbírali cihly. Skoro zázrak, že jsme to přežili a dotáhli do finále,“ řekl restauratér.