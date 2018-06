Podle právní analýzy nelze hrací bedny vykázat hned. Městu by hrozily žaloby

Jablonec n. Nisou – Automaty zmizí až za tři roky.

Herna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

I přes výsledky lednového referenda to vypadá, že výherní automaty zůstanou v Jablonci s největší pravděpodobností ještě tři roky. Podle magistrátu, který si nechal vypracovat dva právní posudky, to je nejschůdnější řešení. Obě oslovené advokátní kanceláře doporučily odložit účinnost obecně závazné vyhlášky měnící podmínky pro provoz hazardních her ve městě do doby, než vyprší smlouvy o spolupráci. A ty mají tříletou výpovědní lhůtu.

V praxi to znamená, že výherní automaty, kterých je v devíti kasinech na 250, mohou fungovat do roku 2021. „Jablonec tak nebude čelit jakýmkoli případným námitkám nebo žalobám ze strany provozovatelů,“ vysvětlila Jana Matěchová z kanceláře primátora.

Hazard přináší ročně do městské kasy značné peníze, jen loni to bylo 36 milionů korun. Pokud by magistrát přišel s plošným zákazem hracích automatů, situace by se obrátila. Provozovatelé by město zřejmě žalovali. „Mohlo by jít o sankce ve výši desítek milionů korun,“ poznamenal primátor Jablonce Petr Beitl.

Zklamání z vývoje situace neskrývá jablonecký zastupitel a jeden z organizátorů lednového referenda o hazardu Jakub Macek „Řešení, které jsem vypracoval přesně podle doporučení právní analýzy zadané městem, by znamenalo téměř okamžitý zákaz hracích automatů. Přesto jsem rád, že po čtyřech letech naší snahy a po úspěšném referendu vidíme světýlko na konci tunelu,“ sdělil Macek.

Pro tříletou výpovědní lhůtu hlasovala drtivá většina jabloneckých zastupitelů, a tak hazard z Jablonce zmizí za tři roky. Referendum o hazardu proběhlo v Jablonci 12. a 13. ledna zároveň s prvním kolem volby prezidenta. Pro zákaz hlasovalo 12 482 z 14 192 hlasujících, to je 87,95 procent voličů. Z 36 045 osob se jich referenda zúčastnilo 39,37 procenta.

Automaty mizí i z dalších měst Česka. Z původních 130 tisíc je jich dnes povoleno kolem sedmi tisíc. Z původních 82 lidí připadajících na jeden automat se Česko výrazně přiblížilo k evropskému standardu aktuálně na každý přístroj připadá 1503 Čechů. Výhodou měst s nulovou tolerancí hazardu je to, že jestliže se v takovém městě objeví jakákoli herna či automat, jde o automat nelegální. Takovou situaci lze řešit bez větších problémů s příslušnými orgány.

Jablonecké místní referendum o výherních hracích přístrojích bylo třetím všelidovým hlasováním v novodobé historii města. Poprvé je ale závazné a platné.

V říjnu 2004 se uskutečnilo referendum k otázce výstavby hospice v Bezručově ulici. S ohledem na účast oprávněných osob bylo toto referendum neplatné. V únoru 2012 jablonečtí občané v části Kokonín hlasovali o vzniku samostatné obce Kokonín. I toto referendum bylo z důvodu nízké účasti oprávněných osob neplatné.