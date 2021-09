Jablonec je v tomto výzkumu dlouhodobě hodnocený velmi dobře, v roce 2019 získal titul Město pro byznys desetiletí, jelikož od roku 2009 do roku 2019 v Libereckém kraji za posledních vyhrál pětkrát, třikrát byl druhý a jednou třetí. V roce 2012 skončil sedmý v celorepublikovém hodnocení 205 obcí s rozšířenou působností a 22 pražských městských částí, v roce 2017 dokonce čtvrtý, v roce 2018 jedenáctý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.