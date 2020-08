Hlasování probíhá on-line na webu Kam po Česku, hlasovat pro jablonecké infocentrum můžete ZDE. Tým jabloneckého infocentra o své návštěvníky pečuje v době prázdnin sedm dní v týdnu.

Od 1. července do 31. srpna má ve všední dny otevřeno od 9.00 do 12.30 a od 13.00 do 18.00, v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do 13.00 hodin. Centrum najedete v Kostelní ulici 1/6. Mimo letní sezonu je otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00, bez polední přestávky a v sobotu od 10.00 do 13.00 hodin.